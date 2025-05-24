В 7 туре Второй лиги Б на стадионе «Звезда» лидер турнира «Амкар» примет «Крылья Советов-2». Пермяки показывают мощный старт сезона и идут без поражений, в то время как дублeры из Самары борются за стабильность и теряют очки в четырeх последних турах подряд.

«Амкар»

«Амкар» заслуженно занимает первую строчку таблицы. После шести туров у команды 14 очков и уверенные показатели по всем ключевым метрикам. В последних пяти матчах пермяки забили 9 мячей, пропустив всего один раз – средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом защита демонстрирует одну из лучших дисциплин в группе: всего 0.20 пропущенных гола за матч за последние пять встреч.

В предыдущем туре «Амкар» без труда разобрался с «Соколом Казань» (0:3), подтвердив статус фаворита. Джамал Дибиргаджиев продолжает штамповать голы – у него 5 мячей в 6 играх, и он является лидером атаки клуба.

«Крылья Советов-2»

Молодeжная команда самарцев на старте сезона шла уверенно, но последние четыре тура без побед сигнализируют о спаде. После ничьей с «Уралом-2» (1:1) команда осталась на 7 месте с 9 очками. Основная проблема – нестабильность в обороне: 8 пропущенных голов за последние 5 игр (в среднем 1.60 за матч), и это при том, что «Крылья-2» продолжают регулярно забивать (также 1.60 гола за матч).

Команда имеет потенциал, особенно в атаке, где выделяется Иван Бобер (3 гола в 5 матчах), однако против организованной и мощной обороны «Амкара» шансов будет немного.

Факты о командах

«Амкар»

Не проигрывает 12 матчей подряд

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах

«Крылья Советов-2»

Не выигрывают в 4 матчах

Пропускают в среднем 1.60 гола за игру

Забивают в среднем 1.60 гола за игру

Пропускают в 3 последних матчах

Личные встречи 0% (0) 50% (1) 50% (1) 2 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур Крылья Советов-2 4 : 1 Амкар-Пермь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур Амкар-Пермь 1 : 1 Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Амкар» – «Крылья Советов-2»

«Амкар» в превосходной форме и играет дома, где чувствует себя уверенно. У «Крыльев-2» заметен спад, особенно в защите, что создаeт для них серьeзные трудности. Пермяки должны использовать своe преимущество и контролировать ход встречи. Однако атакующий потенциал самарцев позволяет ожидать от них хотя бы одного гола.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Амкара».

Рекомендованные ставки: