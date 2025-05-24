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Прогноз на точный счёт матча «Амкар» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:26
Амкар-Пермь - Крылья Советов-2
25 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Амкара»
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В 7 туре Второй лиги Б на стадионе «Звезда» лидер турнира «Амкар» примет «Крылья Советов-2». Пермяки показывают мощный старт сезона и идут без поражений, в то время как дублeры из Самары борются за стабильность и теряют очки в четырeх последних турах подряд.

«Амкар»

«Амкар» заслуженно занимает первую строчку таблицы. После шести туров у команды 14 очков и уверенные показатели по всем ключевым метрикам. В последних пяти матчах пермяки забили 9 мячей, пропустив всего один раз – средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом защита демонстрирует одну из лучших дисциплин в группе: всего 0.20 пропущенных гола за матч за последние пять встреч.

В предыдущем туре «Амкар» без труда разобрался с «Соколом Казань» (0:3), подтвердив статус фаворита. Джамал Дибиргаджиев продолжает штамповать голы – у него 5 мячей в 6 играх, и он является лидером атаки клуба.

«Крылья Советов-2»

Молодeжная команда самарцев на старте сезона шла уверенно, но последние четыре тура без побед сигнализируют о спаде. После ничьей с «Уралом-2» (1:1) команда осталась на 7 месте с 9 очками. Основная проблема – нестабильность в обороне: 8 пропущенных голов за последние 5 игр (в среднем 1.60 за матч), и это при том, что «Крылья-2» продолжают регулярно забивать (также 1.60 гола за матч).

Команда имеет потенциал, особенно в атаке, где выделяется Иван Бобер (3 гола в 5 матчах), однако против организованной и мощной обороны «Амкара» шансов будет немного.

Факты о командах

«Амкар»

  • Не проигрывает 12 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах

«Крылья Советов-2»

  • Не выигрывают в 4 матчах
  • Пропускают в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивают в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускают в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
4 : 1
31.08.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
25.05.2024
Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Амкар» – «Крылья Советов-2»

«Амкар» в превосходной форме и играет дома, где чувствует себя уверенно. У «Крыльев-2» заметен спад, особенно в защите, что создаeт для них серьeзные трудности. Пермяки должны использовать своe преимущество и контролировать ход встречи. Однако атакующий потенциал самарцев позволяет ожидать от них хотя бы одного гола.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Амкара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Амкара» – коэффициент 6.00
  • Победа «Амкара» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Амкара»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Крылья Советов-2 Амкар-Пермь
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