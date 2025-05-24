В 7 туре Второй лиги Б на стадионе «Звезда» лидер турнира «Амкар» примет «Крылья Советов-2». Пермяки показывают мощный старт сезона и идут без поражений, в то время как дублeры из Самары борются за стабильность и теряют очки в четырeх последних турах подряд.
«Амкар»
«Амкар» заслуженно занимает первую строчку таблицы. После шести туров у команды 14 очков и уверенные показатели по всем ключевым метрикам. В последних пяти матчах пермяки забили 9 мячей, пропустив всего один раз – средняя результативность составляет 1.80 гола за игру, при этом защита демонстрирует одну из лучших дисциплин в группе: всего 0.20 пропущенных гола за матч за последние пять встреч.
В предыдущем туре «Амкар» без труда разобрался с «Соколом Казань» (0:3), подтвердив статус фаворита. Джамал Дибиргаджиев продолжает штамповать голы – у него 5 мячей в 6 играх, и он является лидером атаки клуба.
«Крылья Советов-2»
Молодeжная команда самарцев на старте сезона шла уверенно, но последние четыре тура без побед сигнализируют о спаде. После ничьей с «Уралом-2» (1:1) команда осталась на 7 месте с 9 очками. Основная проблема – нестабильность в обороне: 8 пропущенных голов за последние 5 игр (в среднем 1.60 за матч), и это при том, что «Крылья-2» продолжают регулярно забивать (также 1.60 гола за матч).
Команда имеет потенциал, особенно в атаке, где выделяется Иван Бобер (3 гола в 5 матчах), однако против организованной и мощной обороны «Амкара» шансов будет немного.
Факты о командах
«Амкар»
- Не проигрывает 12 матчей подряд
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру
- Джамал Дибиргаджиев – 5 голов в 6 матчах
«Крылья Советов-2»
- Не выигрывают в 4 матчах
- Пропускают в среднем 1.60 гола за игру
- Забивают в среднем 1.60 гола за игру
- Пропускают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Амкар» – «Крылья Советов-2»
«Амкар» в превосходной форме и играет дома, где чувствует себя уверенно. У «Крыльев-2» заметен спад, особенно в защите, что создаeт для них серьeзные трудности. Пермяки должны использовать своe преимущество и контролировать ход встречи. Однако атакующий потенциал самарцев позволяет ожидать от них хотя бы одного гола.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Амкара».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Амкара» – коэффициент 6.00
- Победа «Амкара» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10