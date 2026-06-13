14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Химик» и «Ижевск».

«Химик»

Дзержинский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (28 очков после 11 туров). Команда демонстрирует феноменальную стабильность: 10 последних матчей без поражений, забивает в 13 последних встречах. «Химик» обладает самой результативной атакой лиги (28 голов в 11 матчах). В среднем за последние пять игр команда забивает 2.60 гола (13 голов), пропуская всего 0.80. Лучший бомбардир Илья Грузнов уже отметился шестью мячами. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Оренбургом-2» (2:1). История личных встреч с «Ижевском» также на стороне хозяев: в четырeх последних очных матчах «Химик» забивал сопернику.

«Ижевск»

Ижевский клуб располагается на восьмом месте (13 очков). Команда также находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти последних матчах. Атака приносит 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах), причeм «Ижевск» забивает в шести из восьми последних матчей. Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья с лидером «КДВ» (1:1). Гости умеют цепляться за результат и регулярно забивают «Химику» в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Химик»

1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Илья Грузнов (6)

За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено

10 матчей без поражений

Забивают в 13 последних матчах

Лучшая атака в лиге (28 голов)

«Ижевск»

8-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Егор Тоцкий (8)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено

5 матчей без поражений

Забивают в 6 из 8 матчей

Забивают «Химику» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Химик» – «Ижевск»

«Химик» является абсолютным фаворитом благодаря лидирующей позиции, мощной атаке и длительной беспроигрышной серии. «Ижевск» же подходит к матчу в хорошей форме и стабильно забивает, в том числе в личных встречах с лидером. Хозяева обязаны побеждать, однако гости способны ответить голом. Учитывая атакующую мощь «Химика» и способность «Ижевска» отличаться, ставка на результативность выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки