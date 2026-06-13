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«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55

13 июня 2026 10:06
Химик - Ижевск
14 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
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1.85
Фора «Химика» -1.5
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Химик» и «Ижевск».

«Химик»

Дзержинский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице (28 очков после 11 туров). Команда демонстрирует феноменальную стабильность: 10 последних матчей без поражений, забивает в 13 последних встречах. «Химик» обладает самой результативной атакой лиги (28 голов в 11 матчах). В среднем за последние пять игр команда забивает 2.60 гола (13 голов), пропуская всего 0.80. Лучший бомбардир Илья Грузнов уже отметился шестью мячами. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Оренбургом-2» (2:1). История личных встреч с «Ижевском» также на стороне хозяев: в четырeх последних очных матчах «Химик» забивал сопернику.

«Ижевск»

Ижевский клуб располагается на восьмом месте (13 очков). Команда также находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти последних матчах. Атака приносит 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах), причeм «Ижевск» забивает в шести из восьми последних матчей. Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была зафиксирована ничья с лидером «КДВ» (1:1). Гости умеют цепляться за результат и регулярно забивают «Химику» в четырeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Химик»

  • 1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Илья Грузнов (6)
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 0.80 пропущено
  • 10 матчей без поражений
  • Забивают в 13 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге (28 голов)

«Ижевск»

  • 8-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Егор Тоцкий (8)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • 5 матчей без поражений
  • Забивают в 6 из 8 матчей
  • Забивают «Химику» в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Химик» – «Ижевск»

«Химик» является абсолютным фаворитом благодаря лидирующей позиции, мощной атаке и длительной беспроигрышной серии. «Ижевск» же подходит к матчу в хорошей форме и стабильно забивает, в том числе в личных встречах с лидером. Хозяева обязаны побеждать, однако гости способны ответить голом. Учитывая атакующую мощь «Химика» и способность «Ижевска» отличаться, ставка на результативность выглядит надeжной.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Химика» -1.5 – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65

1.85
Фора «Химика» -1.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Ижевск Химик
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