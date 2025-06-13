14 июня в рамках 10 тура Второй лиги Б «Уралец-ТС» на своeм поле сыграет против «Урала-2». Встреча станет важной возможностью для хозяев укрепить позиции в середине таблицы, а для гостей – шансом прервать затяжную безвыигрышную серию. Обе команды подошли к матчу с нестабильными результатами, однако форма и турнирное положение явно говорят в пользу «Уралец-ТС».

«Уралец-ТС»

Команда из Нижнего Тагила набрала 13 очков за 8 матчей и занимает 7 место. В прошлом туре коллектив добился важной победы над «Акроном-2» (2:1), и это позволило прервать двухматчевую серию поражений. В последних пяти встречах «Уралец-ТС» забил шесть мячей, пропустив семь – в среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.4 в обороне. Лидер нападения – Александр Подбельцев, оформивший 6 голов в 8 матчах, является ключевой угрозой для любой обороны в лиге. Команда демонстрирует боевой характер и регулярно забивает – в 6 из 8 последних матчей.

«Урал-2»

Дубль екатеринбуржцев продолжает страдать от отсутствия результатов: команда не может победить в 15 матчах подряд. После 9 туров «Урал-2» набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу. Последняя игра закончилась домашним поражением от «Рубина-2» (0:1). В последних пяти встречах гости забили лишь четыре мяча при девяти пропущенных (в среднем 0.8 забито и 1.8 пропущено за игру). Проблемы в атаке и слабая оборона делают «Урал-2» удобным соперником даже для команд средней руки. Более того, команда пропускает в четырeх последних матчах подряд.

Факты о командах

«Уралец-ТС»

Забил 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.2 за игру)

Пропустил 7 мячей за этот же период (1.4 в среднем)

Пропускает в 4 матчах подряд

Забил в 6 из 8 последних матчей

Победа в прошлом туре укрепила позиции в середине таблицы

«Урал-2»

Не выигрывает в 15 матчах подряд

Пропускает в 4 последних играх

4 мяча забито в 5 матчах (0.8 за игру), 9 пропущено (1.8 за игру)

Уязвим в обороне и нестабилен в атаке

Личные встречи 80% (4) 0% (0) 20% (1) 7 Забитых мячей 5 1.4 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Уралец-ТС 2 : 1 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур Уралец-ТС 1 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур Акрон-2 4 : 2 Уралец-ТС Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур Уралец-ТС 1 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур Акрон-2 0 : 1 Уралец-ТС

Прогноз на матч

Форма, статистика и турнирное положение ясно указывают на преимущество хозяев. «Уралец-ТС» играет более организованно, стабильно забивает, а наличие результативного нападающего делает их фаворитом предстоящей встречи. Учитывая проблемы «Урала-2» как в обороне, так и в атаке, можно ожидать победу хозяев с минимальной разницей. «Урал-2» может навязать борьбу, но вряд ли сумеет добиться положительного результата.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».

Рекомендованные ставки: