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Прогноз на точный счёт матча «Уралец-ТС» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:12
Уралец-ТС - Акрон-2
08 июн. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Уралец-ТС»
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14 июня в рамках 10 тура Второй лиги Б «Уралец-ТС» на своeм поле сыграет против «Урала-2». Встреча станет важной возможностью для хозяев укрепить позиции в середине таблицы, а для гостей – шансом прервать затяжную безвыигрышную серию. Обе команды подошли к матчу с нестабильными результатами, однако форма и турнирное положение явно говорят в пользу «Уралец-ТС».

«Уралец-ТС»

Команда из Нижнего Тагила набрала 13 очков за 8 матчей и занимает 7 место. В прошлом туре коллектив добился важной победы над «Акроном-2» (2:1), и это позволило прервать двухматчевую серию поражений. В последних пяти встречах «Уралец-ТС» забил шесть мячей, пропустив семь – в среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.4 в обороне. Лидер нападения – Александр Подбельцев, оформивший 6 голов в 8 матчах, является ключевой угрозой для любой обороны в лиге. Команда демонстрирует боевой характер и регулярно забивает – в 6 из 8 последних матчей.

«Урал-2»

Дубль екатеринбуржцев продолжает страдать от отсутствия результатов: команда не может победить в 15 матчах подряд. После 9 туров «Урал-2» набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу. Последняя игра закончилась домашним поражением от «Рубина-2» (0:1). В последних пяти встречах гости забили лишь четыре мяча при девяти пропущенных (в среднем 0.8 забито и 1.8 пропущено за игру). Проблемы в атаке и слабая оборона делают «Урал-2» удобным соперником даже для команд средней руки. Более того, команда пропускает в четырeх последних матчах подряд.

Факты о командах

«Уралец-ТС»

  • Забил 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.2 за игру)
  • Пропустил 7 мячей за этот же период (1.4 в среднем)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Забил в 6 из 8 последних матчей
  • Победа в прошлом туре укрепила позиции в середине таблицы

«Урал-2»

  • Не выигрывает в 15 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних играх
  • 4 мяча забито в 5 матчах (0.8 за игру), 9 пропущено (1.8 за игру)
  • Уязвим в обороне и нестабилен в атаке

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
7
Забитых мячей
5
1.4
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Уралец-ТС
2 : 1
08.06.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Уралец-ТС
1 : 0
04.08.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
4 : 2
28.04.2024
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Уралец-ТС
1 : 0
01.10.2023
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Акрон-2
0 : 1
07.08.2023
Уралец-ТС

Прогноз на матч

Форма, статистика и турнирное положение ясно указывают на преимущество хозяев. «Уралец-ТС» играет более организованно, стабильно забивает, а наличие результативного нападающего делает их фаворитом предстоящей встречи. Учитывая проблемы «Урала-2» как в обороне, так и в атаке, можно ожидать победу хозяев с минимальной разницей. «Урал-2» может навязать борьбу, но вряд ли сумеет добиться положительного результата.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Уралец-ТС» – коэффициент 6.50
  • Победа «Уралец-ТС» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Уралец-ТС» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Уралец-ТС»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Уралец-ТС
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