14 июня в рамках 10 тура Второй лиги Б «Уралец-ТС» на своeм поле сыграет против «Урала-2». Встреча станет важной возможностью для хозяев укрепить позиции в середине таблицы, а для гостей – шансом прервать затяжную безвыигрышную серию. Обе команды подошли к матчу с нестабильными результатами, однако форма и турнирное положение явно говорят в пользу «Уралец-ТС».
«Уралец-ТС»
Команда из Нижнего Тагила набрала 13 очков за 8 матчей и занимает 7 место. В прошлом туре коллектив добился важной победы над «Акроном-2» (2:1), и это позволило прервать двухматчевую серию поражений. В последних пяти встречах «Уралец-ТС» забил шесть мячей, пропустив семь – в среднем 1.2 гола за игру в атаке и 1.4 в обороне. Лидер нападения – Александр Подбельцев, оформивший 6 голов в 8 матчах, является ключевой угрозой для любой обороны в лиге. Команда демонстрирует боевой характер и регулярно забивает – в 6 из 8 последних матчей.
«Урал-2»
Дубль екатеринбуржцев продолжает страдать от отсутствия результатов: команда не может победить в 15 матчах подряд. После 9 туров «Урал-2» набрал всего 4 очка и замыкает турнирную таблицу. Последняя игра закончилась домашним поражением от «Рубина-2» (0:1). В последних пяти встречах гости забили лишь четыре мяча при девяти пропущенных (в среднем 0.8 забито и 1.8 пропущено за игру). Проблемы в атаке и слабая оборона делают «Урал-2» удобным соперником даже для команд средней руки. Более того, команда пропускает в четырeх последних матчах подряд.
Факты о командах
«Уралец-ТС»
- Забил 6 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.2 за игру)
- Пропустил 7 мячей за этот же период (1.4 в среднем)
- Пропускает в 4 матчах подряд
- Забил в 6 из 8 последних матчей
- Победа в прошлом туре укрепила позиции в середине таблицы
«Урал-2»
- Не выигрывает в 15 матчах подряд
- Пропускает в 4 последних играх
- 4 мяча забито в 5 матчах (0.8 за игру), 9 пропущено (1.8 за игру)
- Уязвим в обороне и нестабилен в атаке
Прогноз на матч
Форма, статистика и турнирное положение ясно указывают на преимущество хозяев. «Уралец-ТС» играет более организованно, стабильно забивает, а наличие результативного нападающего делает их фаворитом предстоящей встречи. Учитывая проблемы «Урала-2» как в обороне, так и в атаке, можно ожидать победу хозяев с минимальной разницей. «Урал-2» может навязать борьбу, но вряд ли сумеет добиться положительного результата.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Уралец-ТС» – коэффициент 6.50
- Победа «Уралец-ТС» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Уралец-ТС» больше 1.5 – коэффициент 2.00