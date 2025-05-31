1 июня на стадионе в Тольятти состоится матч 8 тура Второй лиги Б между «Акроном-2» и «КДВ». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, однако демонстрируют разные игровые тенденции. «КДВ» показывает уверенные результаты в последних турах и подбирается к зоне лидеров, в то время как «Акрон-2» после громкой победы в начале мая вновь начал буксовать. В предстоящем матче борьба обещает быть равной, с возможностью обмена голами.

«Акрон-2»

Резкая победа 6:0 над «Челябинском-2» в начале мая пока остается единственным ярким моментом последних недель для «Акрона-2». Команда проиграла три из последних четырех матчей и стабильно пропускает. В последнем туре был зафиксирован разгром – 0:5 от «Рубина-2», что еще раз подтвердило слабость обороны.

Тем не менее в атаке команда остается довольно активной – 9 голов за 5 последних матчей, а значит, даже на фоне проблем в защите, «Акрон-2» способен создавать моменты и реализовывать их. Учитывая, что матч пройдет дома, команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками, особенно после такого болезненного поражения в Казани.

КДВ

Гости выглядят заметно стабильнее. В последних четырех турах команда не проигрывала, в том числе сыграла вничью с «Оренбургом-2» и обыграла «Челябинск-2» с уверенным счетом 4:2. Команда отлично комбинирует игру в центре поля и не боится действовать первым номером.

Главной силой «КДВ» остается организация – средний показатель пропущенных мячей в последних 5 турах – 1.00, что является приемлемым фоном на фоне команд из второй десятки. При этом команда регулярно забивает, в том числе и на выезде. Это делает их опасным оппонентом, особенно на фоне нестабильной игры соперника в обороне.

Факты о командах:

«Акрон-2»

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 2.20 пропущенных и 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 игр)

Не выигрывает 3 матча подряд

Забивает в 5 из 7 последних матчей

КДВ

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем 1.00 пропущенных и 1.20 забитых мяча за игру

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Последние два выездных матча – ничья и победа

Прогноз на матч «Акрон-2» – КДВ

Матч обещает быть результативным – обе команды играют в открытый футбол и стабильно как забивают, так и пропускают. «КДВ» выглядит предпочтительнее благодаря более уверенной форме, однако домашний фактор может позволить «Акрону-2» навязать борьбу. Основной сценарий – обмен голами и ничейный результат с умеренной результативностью.

Прогноз на точный счет: 2:2

Рекомендованные ставки: