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Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – КДВ: Вторая лига Б, 1 июня 2025

31 мая 2025 11:19
Акрон-2 - КДВ
01 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
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6.40
очный счет 2:2
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1 июня на стадионе в Тольятти состоится матч 8 тура Второй лиги Б между «Акроном-2» и «КДВ». Обе команды располагаются в нижней части таблицы, однако демонстрируют разные игровые тенденции. «КДВ» показывает уверенные результаты в последних турах и подбирается к зоне лидеров, в то время как «Акрон-2» после громкой победы в начале мая вновь начал буксовать. В предстоящем матче борьба обещает быть равной, с возможностью обмена голами.

«Акрон-2»

Резкая победа 6:0 над «Челябинском-2» в начале мая пока остается единственным ярким моментом последних недель для «Акрона-2». Команда проиграла три из последних четырех матчей и стабильно пропускает. В последнем туре был зафиксирован разгром – 0:5 от «Рубина-2», что еще раз подтвердило слабость обороны.

Тем не менее в атаке команда остается довольно активной – 9 голов за 5 последних матчей, а значит, даже на фоне проблем в защите, «Акрон-2» способен создавать моменты и реализовывать их. Учитывая, что матч пройдет дома, команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками, особенно после такого болезненного поражения в Казани.

КДВ

Гости выглядят заметно стабильнее. В последних четырех турах команда не проигрывала, в том числе сыграла вничью с «Оренбургом-2» и обыграла «Челябинск-2» с уверенным счетом 4:2. Команда отлично комбинирует игру в центре поля и не боится действовать первым номером.

Главной силой «КДВ» остается организация – средний показатель пропущенных мячей в последних 5 турах – 1.00, что является приемлемым фоном на фоне команд из второй десятки. При этом команда регулярно забивает, в том числе и на выезде. Это делает их опасным оппонентом, особенно на фоне нестабильной игры соперника в обороне.

Факты о командах:

«Акрон-2»

  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 2.20 пропущенных и 1.80 забитых мяча за игру (последние 5 игр)
  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

КДВ

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.00 пропущенных и 1.20 забитых мяча за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Последние два выездных матча – ничья и победа

Прогноз на матч «Акрон-2» – КДВ

Матч обещает быть результативным – обе команды играют в открытый футбол и стабильно как забивают, так и пропускают. «КДВ» выглядит предпочтительнее благодаря более уверенной форме, однако домашний фактор может позволить «Акрону-2» навязать борьбу. Основной сценарий – обмен голами и ничейный результат с умеренной результативностью.

Прогноз на точный счет: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:2 – коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

6.40
очный счет 2:2
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Акрон-2
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