14 июня в рамках 10 тура Второй лиги Б состоится матч между командами, находящимися в разных частях турнирной таблицы: «Акрон-2» принимает «Волну». Хозяева идут на последнем месте с четырьмя очками, тогда как «Волна» входит в верхнюю часть таблицы, набрав 14 очков и показывая стабильный уровень игры на протяжении чемпионата.

«Акрон-2»

Резервы тольяттинского клуба переживают тяжелый отрезок: три поражения подряд, всего одна ничья в последних пяти матчах и лишь четыре забитых мяча при 14 пропущенных. Пропускает команда регулярно и много – в среднем по 2.8 гола за игру. Основные проблемы – слабая оборона и нестабильная игра в середине поля. Несмотря на регулярные голы (в 8 из 10 последних матчей команда забивала), результативность остаeтся низкой. На домашнем стадионе «Акрон-2» всe ещe не может найти свою игру, проиграв два последних матча с общим счeтом 2:6.

«Волна»

Команда из Нижегородской области тоже пережила болезненное поражение в прошлом туре – 0:5 от «КДВ», однако в целом еe выступления гораздо стабильнее. В пяти последних матчах «Волна» набрала пять очков, забив пять голов и пропустив одиннадцать. У команды есть проблемы в обороне – 2.2 пропущенных в среднем за игру за последние пять туров, однако атака работает на надeжном уровне: «Волна» забивает в 26 из 28 последних матчей. Игорь Беляков остаeтся ключевой фигурой в атаке, отличившись тремя голами за восемь матчей.

Факты о командах:

«Акрон-2»

Проиграл 3 последних матча

В последних 5 играх: 0.8 гола забито, 2.8 пропущено

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Волна»

В последних 5 матчах: 1.0 гол забито, 2.2 пропущено

Забивает в 26 из 28 последних матчей

Всего 1 поражение в 3 последних выездных играх

Лучший бомбардир – Игорь Беляков (3 гола в 8 матчах)

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 2 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур Волна 3 : 2 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур Акрон-2 0 : 3 Волна

Прогноз на матч «Акрон-2» – «Волна»

Команды подойдут к матчу после неудачных туров, но «Волна» выглядит явным фаворитом. Несмотря на разгромное поражение от «КДВ», еe атакующая стабильность и опыт позволяют ожидать возвращения на победный путь. «Акрон-2» слишком уязвим в обороне, чтобы сдержать «Волну», особенно учитывая их среднюю результативность. Вероятен матч с обменом голами, но с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волны».

Рекомендованные ставки: