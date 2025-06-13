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Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – «Волна»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:19
Акрон-2 - Волна
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны»
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14 июня в рамках 10 тура Второй лиги Б состоится матч между командами, находящимися в разных частях турнирной таблицы: «Акрон-2» принимает «Волну». Хозяева идут на последнем месте с четырьмя очками, тогда как «Волна» входит в верхнюю часть таблицы, набрав 14 очков и показывая стабильный уровень игры на протяжении чемпионата.

«Акрон-2»

Резервы тольяттинского клуба переживают тяжелый отрезок: три поражения подряд, всего одна ничья в последних пяти матчах и лишь четыре забитых мяча при 14 пропущенных. Пропускает команда регулярно и много – в среднем по 2.8 гола за игру. Основные проблемы – слабая оборона и нестабильная игра в середине поля. Несмотря на регулярные голы (в 8 из 10 последних матчей команда забивала), результативность остаeтся низкой. На домашнем стадионе «Акрон-2» всe ещe не может найти свою игру, проиграв два последних матча с общим счeтом 2:6.

«Волна»

Команда из Нижегородской области тоже пережила болезненное поражение в прошлом туре – 0:5 от «КДВ», однако в целом еe выступления гораздо стабильнее. В пяти последних матчах «Волна» набрала пять очков, забив пять голов и пропустив одиннадцать. У команды есть проблемы в обороне – 2.2 пропущенных в среднем за игру за последние пять туров, однако атака работает на надeжном уровне: «Волна» забивает в 26 из 28 последних матчей. Игорь Беляков остаeтся ключевой фигурой в атаке, отличившись тремя голами за восемь матчей.

Факты о командах:

«Акрон-2»

  • Проиграл 3 последних матча
  • В последних 5 играх: 0.8 гола забито, 2.8 пропущено
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Волна»

  • В последних 5 матчах: 1.0 гол забито, 2.2 пропущено
  • Забивает в 26 из 28 последних матчей
  • Всего 1 поражение в 3 последних выездных играх
  • Лучший бомбардир – Игорь Беляков (3 гола в 8 матчах)

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Волна
3 : 2
24.08.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
0 : 3
18.05.2024
Волна

Прогноз на матч «Акрон-2» – «Волна»

Команды подойдут к матчу после неудачных туров, но «Волна» выглядит явным фаворитом. Несмотря на разгромное поражение от «КДВ», еe атакующая стабильность и опыт позволяют ожидать возвращения на победный путь. «Акрон-2» слишком уязвим в обороне, чтобы сдержать «Волну», особенно учитывая их среднюю результативность. Вероятен матч с обменом голами, но с преимуществом гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Волны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Волны» – коэффициент 7.00
  • Победа «Волны» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Волны» больше 1.5 – коэффициент 2.10

7.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Волны»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Волна Акрон-2
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