8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б «Уралец-ТС» на своeм поле сыграет с «Акроном-2». Обе команды в последних турах показывают нестабильные результаты, но при этом регулярно радуют голами. «Уралец-ТС» попытается использовать преимущество домашнего поля, тогда как «Акрон-2» постарается наконец-то прервать серию выездных поражений.

«Уралец-ТС»

Команда из Верхней Пышмы занимает 7-е место с 10 очками после 7 туров. В последних матчах «Уралец-ТС» демонстрирует спад: три тура без побед и 6 пропущенных мячей за 5 последних игр. Тем не менее атакующая линия остаeтся стабильной – в этих же матчах команда забила 7 раз. Лидером нападения является Александр Подбельцев, оформивший 4 мяча в 7 играх. Несмотря на неудачи, команда уверенно чувствует себя дома, где набирает основную часть очков.

«Акрон-2»

Резервный состав тольяттинского клуба борется за выживание и занимает 11-е место с 4 очками после 8 туров. Команда проиграла 6 последних матчей на выезде, при этом в последних 5 турах пропустила 12 мячей – в среднем 2.4 за игру. Однако «Акрон-2» может похвастаться неплохой атакой: 9 голов за те же 5 матчей и голы в 7 из 9 последних игр говорят о том, что забивать они умеют. Проблема в том, что оборона команды регулярно допускает грубые ошибки, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах:

«Уралец-ТС»

Не побеждает в 3 матчах подряд

В последних 5 играх: 7 забитых и 6 пропущенных голов

В среднем: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных за матч

Забивает в 5 из 7 последних игр

«Акрон-2»

6 поражений подряд на выезде

В последних 5 матчах: 9 забитых и 12 пропущенных голов

В среднем: 1.80 забитых и 2.40 пропущенных за матч

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 4 играх подряд

Личные встречи 80% (4) 0% (0) 20% (1) 7 Забитых мячей 5 1.4 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Уралец-ТС 2 : 1 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур Уралец-ТС 1 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур Акрон-2 4 : 2 Уралец-ТС Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур Уралец-ТС 1 : 0 Акрон-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур Акрон-2 0 : 1 Уралец-ТС

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Акрон-2»

С учeтом нестабильной формы обеих команд и результативности в последних турах, можно ожидать открытый матч с моментами у обоих ворот. «Уралец-ТС» выглядит сильнее и стабильнее, особенно на домашнем поле, что делает их фаворитом встречи. В то же время атакующие показатели «Акрона-2» и слабая оборона обеих команд повышают вероятность обмена голами. Учитывая это, логичным выглядит ставка на победу хозяев при результативной игре с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».

Рекомендованные ставки: