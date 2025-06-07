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Прогноз на точный счет матча «Уралец-ТС» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 8 июня

07 июня 2025 12:09
Уралец-ТС - Акрон-2
08 июн. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Уралец-ТС»
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8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б «Уралец-ТС» на своeм поле сыграет с «Акроном-2». Обе команды в последних турах показывают нестабильные результаты, но при этом регулярно радуют голами. «Уралец-ТС» попытается использовать преимущество домашнего поля, тогда как «Акрон-2» постарается наконец-то прервать серию выездных поражений.

«Уралец-ТС»

Команда из Верхней Пышмы занимает 7-е место с 10 очками после 7 туров. В последних матчах «Уралец-ТС» демонстрирует спад: три тура без побед и 6 пропущенных мячей за 5 последних игр. Тем не менее атакующая линия остаeтся стабильной – в этих же матчах команда забила 7 раз. Лидером нападения является Александр Подбельцев, оформивший 4 мяча в 7 играх. Несмотря на неудачи, команда уверенно чувствует себя дома, где набирает основную часть очков.

«Акрон-2»

Резервный состав тольяттинского клуба борется за выживание и занимает 11-е место с 4 очками после 8 туров. Команда проиграла 6 последних матчей на выезде, при этом в последних 5 турах пропустила 12 мячей – в среднем 2.4 за игру. Однако «Акрон-2» может похвастаться неплохой атакой: 9 голов за те же 5 матчей и голы в 7 из 9 последних игр говорят о том, что забивать они умеют. Проблема в том, что оборона команды регулярно допускает грубые ошибки, особенно в гостевых встречах.

Факты о командах:

«Уралец-ТС»

  • Не побеждает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 6 пропущенных голов
  • В среднем: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных за матч
  • Забивает в 5 из 7 последних игр

«Акрон-2»

  • 6 поражений подряд на выезде
  • В последних 5 матчах: 9 забитых и 12 пропущенных голов
  • В среднем: 1.80 забитых и 2.40 пропущенных за матч
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 4 играх подряд

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
7
Забитых мячей
5
1.4
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Уралец-ТС
2 : 1
08.06.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Уралец-ТС
1 : 0
04.08.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Акрон-2
4 : 2
28.04.2024
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Уралец-ТС
1 : 0
01.10.2023
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Акрон-2
0 : 1
07.08.2023
Уралец-ТС

Прогноз на матч «Уралец-ТС» – «Акрон-2»

С учeтом нестабильной формы обеих команд и результативности в последних турах, можно ожидать открытый матч с моментами у обоих ворот. «Уралец-ТС» выглядит сильнее и стабильнее, особенно на домашнем поле, что делает их фаворитом встречи. В то же время атакующие показатели «Акрона-2» и слабая оборона обеих команд повышают вероятность обмена голами. Учитывая это, логичным выглядит ставка на победу хозяев при результативной игре с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уралец-ТС».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Уралец-ТС» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Уралец-ТС» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Уралец-ТС»
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Уралец-ТС
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