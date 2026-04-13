Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - Урал-2: обзор матча 13 апреля 2026

Оренбург-2
13.04.2026, понедельник, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
2 : 2
Завершен
Урал-2
13' Д. Черкасов 90+7' О. Минатулаев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Урал-2
Завершен
ГОЛ с пенальти! 2:0! Омар Минатулаев
90' +7
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Черкасов
13'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
95
Андрей Ходанович
ВР
22
Михаил Пыхчеев
ЛЗ
66
Леонид Иванов
ЛЗ
96
Кирилл Дударин
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЦЗ
83
Дмитрий Черкасов
ПЗ
69
Ярослав Свансон
ПЗ
65
Иван Иващенко
ПЗ
48
Егор Анциперов
ЦП
70
Данил Капустянский
ЦФ
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Урал-2
67
Юрий Малеев
ВР
28
Илья Скоропупов
ЛЗ
69
Артем Фотин
ЛЗ
84
Леонид Белов
ЛЗ
45
Yuri Mozzhukhin
ЦЗ
74
Дмитрий Киселев
ПЗ
52
Илья Шахматов
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ПЗ
55
Данил Басыров
ЦП
82
Станислав Бондаренко
ЦФ
62
Павел Сатучин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Оренбург-2
91
Иван Морозов
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
Урал-2
92
Иван Рыжков
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
3-2-1-2
95
Ходанович
22
Пыхчеев
66
Иванов
34
Зверев
96
Дударин
65
Иващенко
48
Анциперов
89
Фролов
70
Капустянский
3-2-1-2
67
Малеев
28
Скоропупов
69
Фотин
45
Mozzhukhin
40
Хрисанфов
84
Белов
55
Басыров
62
Сатучин
82
Бондаренко
Остались в запасе
Оренбург-2
Урал-2
91
Иван Морозов
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
92
Иван Рыжков
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
91
Иван Морозов
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
63
Омар Минатулаев
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
64
Егор Постриган
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
8
Егор Бирюков
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
Остались в запасе
92
Иван Рыжков
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Оренбург-2 - Урал-2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
15
19
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
2
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Урал-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+