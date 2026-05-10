Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин-2 - Оренбург-2: обзор матча 10 мая 2026

Рубин-2
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
3 : 0
Завершен
Оренбург-2
4' А. Гайнулин 22' А. Тешкин (П) 59' А. Тешкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин-2 - Оренбург-2
Завершен
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Адель Гайнулин
84'
Замена
Егор Чумарин ️️️️➡️️ Эмиль Галимуллин
84'
Замена
Илья Балясников ️️️️➡️️ Савва Чернов
78'
76'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Михаил Пыхчеев
76'
Замена
Глеб Левадный ️️️️➡️️ Олег Некрасов
71'
Замена
Иван Морозов ️️️️➡️️ Егор Бирюк
Замена
Айдар Сайфутдинов ️️️️➡️️ Никита Васильев
68'
Желтая карточка
Адель Тешкин
63'
ГОЛ! 3:0! Адель Тешкин
Пас отдал Рамиль Калмурзин
59'
Желтая карточка
Илья Ежов
58'
47'
Замена
Егор Анциперов ️️️️➡️️ Иван Гулько
47'
Замена
Данил Капустянский ️️️️➡️️ Сергей Кажура
Желтая карточка
Никита Васильев
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Адель Тешкин
22'
21'
Желтая карточка
Иван Гулько
ГОЛ! 1:0! Адель Гайнулин
Пас отдал Савва Чернов
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин-2
39
Илья Ежов
ВР
84
Даниил Кирягин
ЛЗ
58
Рамиль Калмурзин
ЛЗ
3
Иван Сергеев
ЦЗ
95
Илья Иванов
ПЗ
20
Адель Гайнулин
ПЗ
97
Адель Тешкин
ЛП
96
Никита Васильев
ЦП
29
Рамазан Ахметов
ПП
80
Савва Чернов
ЦФ
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Оренбург-2
64
Егор Постриган
ВР
97
Сергей Кажура
ЛЗ
84
Архип Ефремов
ЛЗ
22
Михаил Пыхчеев
ЛЗ
87
Олег Некрасов
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ПЗ
66
Леонид Иванов
ПЗ
72
Егор Бирюк
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
ПП
68
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
48
Егор Анциперов
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
3-2-3-2
39
Ежов
95
Иванов
84
Кирягин
3
Сергеев
58
Калмурзин
20
Гайнулин
97
Тешкин
96
Васильев
29
Ахметов
55
Галимуллин
80
Чернов
3-2-3-1
64
Постриган
96
Дударин
97
Кажура
84
Ефремов
66
Иванов
22
Пыхчеев
83
Черкасов
67
Питинцев
72
Бирюк
68
Гулько
20
Гайнулин
47
Киселенко
47
Киселенко
20
Гайнулин
80
Чернов
74
Балясников
74
Балясников
80
Чернов
55
Галимуллин
97
Чумарин
97
Чумарин
55
Галимуллин
96
Васильев
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
96
Васильев
87
Некрасов
47
Левадный
47
Левадный
87
Некрасов
68
Гулько
48
Анциперов
48
Анциперов
68
Гулько
97
Кажура
70
Капустянский
70
Капустянский
97
Кажура
22
Пыхчеев
94
Миллер
94
Миллер
22
Пыхчеев
72
Бирюк
91
Морозов
91
Морозов
72
Бирюк
Остались в запасе
Рубин-2
Оренбург-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Остались в запасе
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Рубин-2 - Оренбург-2
3
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
4
Новости команд
Все
Рубин-2
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Рубин-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+