Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДВ - Челябинск-2: обзор матча 12 апреля 2026

КДВ
12.04.2026, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
3 : 0
Завершен
Челябинск-2
56' Н. Симдянкин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол КДВ - Челябинск-2
Завершен
ГОЛ! 1:0! Никита Симдянкин
56'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КДВ
1
Илья Воронов
ВР
27
Иван Чудин
ЛЗ
29
Роман Денисов
ЛЗ
70
Егор Егоров
ЛЗ
99
Максим Палиенко
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
3
Данила Сагуткин
ПЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
14
Денис Степаненко
ЦП
24
Александр Коротаев
ПП
9
Даниил Кондраков
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
12
Александр Новосад
ЛЗ
68
Марк Каптинар
ЛЗ
82
Артем Игнатиев
ЛЗ
13
Артем Тушин
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ПЗ
47
Елизар Глухов
ЛП
89
Илья Юрин
ПП
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
97
Александр Чемасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
КДВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦЗ
15
Денис Никоноров
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
18
Антон Килин
ЦЗ
63
Илья Волнов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
97
Даниил Большунов
ЦЗ
Челябинск-2
9
Никита Зырянов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Воронов
11
Стародуб
27
Чудин
29
Денисов
70
Егоров
3
Сагуткин
88
Симдянкин
14
Степаненко
24
Коротаев
9
Кондраков
3-2-2-2
16
Мележечкин
13
Тушин
12
Новосад
68
Каптинар
92
Юдин
82
Игнатиев
89
Юрин
47
Глухов
97
Чемасов
71
Бураджиев
Остались в запасе
КДВ
Челябинск-2
23
Дмитрий Лаврищев
ЦЗ
15
Денис Никоноров
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
18
Антон Килин
ЦЗ
63
Илья Волнов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
97
Даниил Большунов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
9
Никита Зырянов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
23
Дмитрий Лаврищев
ЦЗ
15
Денис Никоноров
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
18
Антон Килин
ЦЗ
63
Илья Волнов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
97
Даниил Большунов
ЦЗ
Остались в запасе
9
Никита Зырянов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча КДВ - Челябинск-2
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
8
2
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
КДВ
Челябинск-2
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
КДВ
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+