Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Ижевск: обзор матча 05 апреля 2026

Крылья Советов-2
05.04.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ижевск
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
33
Алексей Лысов
ЛЗ
55
Артем Чалый
ЛЗ
56
Артем Радаев
ЛЗ
59
Данила Савельев
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
78
Денис Маликов
ЛП
79
Ирлан Хугаев
ЦП
73
Шодибек Шарипов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ВР
50
Эмиль Камилов
ЛЗ
63
Александр Босов
ПЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
11
Артем Зияисов
ПЗ
10
Aleksandr Rybolovlev
ЛП
24
Михаил Юсупов
ЦП
6
Egor Mogilev
ПП
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Егор Козырев
Крылья Советов-2
85
Алексей Беликов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
Ижевск
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
16
Егор Сидоров
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Недоспасов
59
Савельев
33
Лысов
55
Чалый
56
Радаев
35
Абзалилов
78
Маликов
79
Хугаев
73
Шарипов
97
Бодров
4-3-1
75
Арчибасов
11
Зияисов
63
Босов
21
Бочаров
50
Камилов
6
Mogilev
24
Юсупов
10
Rybolovlev
19
Тоцкий
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Ижевск
85
Алексей Беликов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
16
Егор Сидоров
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ЦЗ
Главный тренер
Егор Козырев
Остались в запасе
85
Алексей Беликов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
75
Dmitri Filippov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
Остались в запасе
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
16
Егор Сидоров
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Егор Козырев
Статистика матча Крылья Советов-2 - Ижевск
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
19
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Kolesnik
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Ижевск
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»
2021.09.23 19:49
3
Кубок России. ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» на выезде
2021.09.23 16:08
5
Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом»
2021.09.23 13:32
7
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+