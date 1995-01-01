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    Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита».

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
    • 27 октября столичная команда сыграет с липецким «Металлургом».

    – Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

    – Убедила ли вас игра Бохинена? И рассчитываете на Зайнутдинова как на игрока старта?

    – Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.

    – Есть ли цель у ЦСКА выиграть Кубок России?

    – Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.

    – Что с Васиным и Бийолом?

    – У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения – не самая лучшая идея.

    – Оцените игру молодых футболистов.

    – Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +495

      Блямба 2 часа назад

      Прям Тренер-Победитель...
      А Алёшка в курсе ,что Газзаев в Госдуму не прошёл?)

      0
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      Рейтинг: +21211

      vladimir-7 > Блямба 32 минуты назад

      Завидуешь или так попиз**ть?

      0
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