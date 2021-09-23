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  • Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»

Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»

23 сентября 2021, 19:49
3

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита».

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
  • 27 октября столичная команда сыграет с липецким «Металлургом».

– Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

– Убедила ли вас игра Бохинена? И рассчитываете на Зайнутдинова как на игрока старта?

– Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.

– Есть ли цель у ЦСКА выиграть Кубок России?

– Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.

– Что с Васиным и Бийолом?

– У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения – не самая лучшая идея.

– Оцените игру молодых футболистов.

– Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Кубок Ижевск ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (3)
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Блямба
1632415991
Прям Тренер-Победитель... А Алёшка в курсе ,что Газзаев в Госдуму не прошёл?)
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OOOVVV.
1632473368
Правильная оценка игроков и качества игры. Удачных игр ЦСКА.
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