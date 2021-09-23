Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита».

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.

27 октября столичная команда сыграет с липецким «Металлургом».

– Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

– Убедила ли вас игра Бохинена? И рассчитываете на Зайнутдинова как на игрока старта?

– Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.

– Есть ли цель у ЦСКА выиграть Кубок России?

– Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.

– Что с Васиным и Бийолом?

– У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения – не самая лучшая идея.

– Оцените игру молодых футболистов.

– Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко.