Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча второго тура группового этапа Кубка России против ижевского «Зенита».
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
- 27 октября столичная команда сыграет с липецким «Металлургом».
– Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.
– Убедила ли вас игра Бохинена? И рассчитываете на Зайнутдинова как на игрока старта?
– Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов. И Эмиль сегодня выглядел достаточно неплохо.
– Есть ли цель у ЦСКА выиграть Кубок России?
– Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать.
– Что с Васиным и Бийолом?
– У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения – не самая лучшая идея.
– Оцените игру молодых футболистов.
– Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко.