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    Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом»

    Стали известны стартовые составы ижевского «Зенита» и ЦСКА на матч Кубка России.

    «Зенит»: Березин, Ралкизов, Дворников, Кибардин, Краснов, Мырзаков, А. Панченко, Русских, Соблиров, Фаррахов, Шаичев.

    ЦСКА: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.

    Запасные: Боков, Чалов, Эджуке, Зайнутдинов, Дивеев, Заболотный, Обляков.

    • Матч в Ижевске начнется в 14:15 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      nonnapkt5vo 57 минут назад

      Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат:---- http://l.nikigre.si/WtsL

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      Рейтинг: +9605

      Cleaner 1 час назад

      Сегодня ЦСКА с КРУПНЫМ счетом обыграет команду Зенит!!!!!!!!!!!!!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +439

      BuenosArgentina 1 час назад

      Ну наконец-то ЦСКА выиграет у Зенита

      2
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      Рейтинг: +1928

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Ну всё, песец... "Зенит" порвёт ЦСКА как Тузик грелку...

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      Рейтинг: +7977

      playsh 1 час назад

      Вслед за Ростовом захотелось,похоже.Доиграетесь...

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      Рейтинг: +956

      Mirak92 2 часа назад

      Почему отгул у многих????Игорь с Марио ,понятно.Остальные не заслужили.По крайней мере не играть.А тренировка и выезд с командой,должен быть.!!!

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      Рейтинг: +1001

      ab15488 2 часа назад

      там если че, Леша сам выйдет...

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