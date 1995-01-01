Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом»

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Стали известны стартовые составы ижевского «Зенита» и ЦСКА на матч Кубка России.
«Зенит»: Березин, Ралкизов, Дворников, Кибардин, Краснов, Мырзаков, А. Панченко, Русских, Соблиров, Фаррахов, Шаичев.
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Каптилович, Бистрович, Дауров, Багринцев, Мухин, Бохинен, Кучаев, Ахметов, Яковлев.
Запасные: Боков, Чалов, Эджуке, Зайнутдинов, Дивеев, Заболотный, Обляков.
- Матч в Ижевске начнется в 14:15 мск.