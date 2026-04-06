Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Акрон-2 - Динамо Брл: обзор матча 06 апреля 2026

Акрон-2
06.04.2026, понедельник, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
5 : 0
Завершен
Динамо Брл
22' А. Дмитриев 82' А. Морозов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Акрон-2 - Динамо Брл
Завершен
ГОЛ! 2:0! Александр Морозов
82'
ГОЛ! 1:0! Арсений Дмитриев
22'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон-2
98
Роман Волочай
ВР
55
Александр Попович
ЛЗ
57
Севастян Качура
ЛЗ
85
Максим Кондаков
ПЗ
33
Максим Холодов
ЛП
18
Никита Базилевский
ЛП
39
Назар Макеев
ПП
67
Никита Платон
ПП
69
Арсений Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
10
Михаил Осипов
ЛЗ
55
Виктор Хугаев
ЛЗ
18
Антон Шадура
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
27
Артем Саблин
ПЗ
83
Константин Симаков
ЦП
14
Кирилл Могель
ЦФ
8
Никита Антипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Акрон-2
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
76
Тимофей Блохин
ЦЗ
21
Эдуард Мартиросян
ЦЗ
96
Владислав Постриган
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
65
Семен Зеленов
ЦЗ
90
Александр Морозов
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
75
Вячеслав Винников
ЦЗ
92
Николай Кобылин
ЦЗ
Динамо Брл
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
96
Артем Яркин
ЦЗ
13
Антон Петухов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
3-4-1
98
Волочай
57
Качура
55
Попович
85
Кондаков
18
Базилевский
39
Макеев
33
Холодов
67
Платон
69
Дмитриев
3-2-1-2
16
Бычков
10
Осипов
55
Хугаев
85
Мальфанов
27
Саблин
18
Шадура
83
Симаков
8
Антипов
14
Могель
Остались в запасе
Акрон-2
Динамо Брл
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
76
Тимофей Блохин
ЦЗ
21
Эдуард Мартиросян
ЦЗ
96
Владислав Постриган
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
65
Семен Зеленов
ЦЗ
90
Александр Морозов
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
75
Вячеслав Винников
ЦЗ
92
Николай Кобылин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
96
Артем Яркин
ЦЗ
13
Антон Петухов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
76
Тимофей Блохин
ЦЗ
21
Эдуард Мартиросян
ЦЗ
96
Владислав Постриган
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
65
Семен Зеленов
ЦЗ
90
Александр Морозов
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
75
Вячеслав Винников
ЦЗ
92
Николай Кобылин
ЦЗ
Остались в запасе
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
96
Артем Яркин
ЦЗ
13
Антон Петухов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Акрон-2 - Динамо Брл
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
5
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
2
Информация о матче
Главный судья:
S. Brashchin
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Акрон-2
Динамо Брл
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Акрон-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+