Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Химик - Челябинск-2: обзор матча 26 апреля 2026

Химик
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
4 : 0
Завершен
Челябинск-2
14' И. Грузнов 54' Р. Изотов 79' Д. Оганичев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Химик - Челябинск-2
Завершен
ГОЛ! 3:0! Даниил Оганичев
79'
76'
Замена
️️️️➡️️ Феликс Чаплиев
Желтая карточка
Никита Абрамушкин
68'
65'
Замена
️️️️➡️️ Александр Пашков
65'
Замена
️️️️➡️️ Всеволод Бураджиев
ГОЛ! 2:0! Роман Изотов
Пас отдал Андрей Савинов
54'
Замена
️️️️➡️️ Никита Никифоров
46'
30'
Желтая карточка
Феликс Чаплиев
Желтая карточка
Алексей Доля
22'
ГОЛ! 1:0! Илья Грузнов
Пас отдал Дмитрий Вебер
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
11
Иван Бреславцев
ЛЗ
66
Сергей Конаков
ЛЗ
65
Александр Горячкин
ЛЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
66
Дмитрий Вебер
ПЗ
26
Алексей Доля
ПЗ
80
Егор Жебряков
ЛП
9
Роман Изотов
ЦП
7
Никита Абрамушкин
ПП
97
Даниил Оганичев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Челябинск-2
81
Кирилл Бородин
ВР
82
Артем Игнатиев
ЛЗ
12
Александр Новосад
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
80
Артем Пермяков
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
9
Никита Зырянов
ПЗ
78
Федор Маргарян
ЛП
75
Данил Шагеев
ПП
97
Александр Чемасов
ЦФ
18
Тихон Орлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Химик
19
Кирилл Гордеев
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Челябинск-2
17
Андрей Шведов
ЦЗ
16
Александр Мележечкин
ЦЗ
89
Илья Юрин
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
51
Феликс Чаплиев
ПП
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
67
Александр Пашков
ЦФ
3-2-3-1
16
Райфегерсте
66
Вебер
11
Бреславцев
66
Конаков
65
Горячкин
26
Доля
80
Жебряков
9
Изотов
7
Абрамушкин
97
Оганичев
3-2-2-2
81
Бородин
68
Каптинар
82
Игнатиев
12
Новосад
9
Зырянов
13
Тушин
75
Шагеев
78
Маргарян
18
Орлов
97
Чемасов
23
Никифоров
23
Никифоров
51
Чаплиев
51
Чаплиев
71
Бураджиев
71
Бураджиев
67
Пашков
67
Пашков
Остались в запасе
Химик
Челябинск-2
19
Кирилл Гордеев
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
Главный тренер
Андрей Блажко
17
Андрей Шведов
ЦЗ
16
Александр Мележечкин
ЦЗ
89
Илья Юрин
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
19
Кирилл Гордеев
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
Остались в запасе
17
Андрей Шведов
ЦЗ
16
Александр Мележечкин
ЦЗ
89
Илья Юрин
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча Химик - Челябинск-2
2
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
20
20
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
6
1
Информация о матче
Главный судья:
P. Klipikov
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Челябинск-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Химик
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+