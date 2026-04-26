Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Носта: обзор матча 26 апреля 2026

Крылья Советов-2
26.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
4 : 2
Завершен
Носта
15' Ш. Шарипов 31' Е. Трунтаев 69' В. Игнатенко
7' А. Ананян 39' В. Ссорин 63' В. Подьянов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Носта
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Владимир Игнатенко
89'
Замена
️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
82'
80'
Желтая карточка
Егор Борисов
Желтая карточка
Самид Самедов
73'
70'
Замена
️️️️➡️️ Айхан Бахыш-Заде
70'
Замена
️️️️➡️️ Артур Ананян
ГОЛ! 3:3! Владимир Игнатенко
Пас отдал Егор Трунтаев
69'
63'
ГОЛ! 2:3! Владислав Подьянов
62'
Замена
️️️️➡️️ Илья Камышев
Желтая карточка
Шодибек Шарипов
55'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Лысов
47'
46'
Замена
️️️️➡️️ Вадим Ссорин
42'
Желтая карточка
Арсений Вайнер
39'
ГОЛ! 2:2! Вадим Ссорин
Пас отдал Дмитрий Чамжаев
Желтая карточка
Арсений Абзалилов
38'
ГОЛ! 2:1! Егор Трунтаев
31'
ГОЛ! 1:1! Шодибек Шарипов
Пас отдал Денис Маликов
15'
7'
ГОЛ! 0:1! Артур Ананян
Пас отдал Айхан Бахыш-Заде
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
56
Артем Радаев
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ЛЗ
65
Илья Грибакин
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
79
Ирлан Хугаев
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
55
Артем Чалый
ЛП
63
Иван Ковальчук
ЦП
88
Максим Борисов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Носта
72
Максим Шалоников
ВР
25
Иван Беликов
ЛЗ
29
Владислав Подьянов
ЛЗ
13
Данила Бойко
ЛЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
23
Антон Пермяков
ПЗ
31
Егор Пигаев
ПЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ПЗ
21
Егор Борисов
ЛП
8
Арсений Вайнер
ПП
4
Ярослав Волков
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Крылья Советов-2
33
Алексей Лысов
ЛЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
73
Шодибек Шарипов
ПЗ
86
Самид Самедов
ЦП
78
Денис Маликов
ПП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Носта
60
Айхан Бахыш-Заде
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЛЗ
26
Данил Батыршин
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
28
Вадим Ссорин
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
12
Артур Ананян
ЦФ
3-2-3-1
1
Недоспасов
79
Хугаев
56
Радаев
50
Трунтаев
65
Грибакин
35
Абзалилов
55
Чалый
63
Ковальчук
88
Борисов
97
Бодров
3-2-2-1
72
Шалоников
25
Беликов
29
Подьянов
63
Блудов
7
Чамжаев
13
Бойко
8
Вайнер
21
Борисов
4
Волков
33
Лысов
33
Лысов
73
Шарипов
73
Шарипов
91
Игнатенко
91
Игнатенко
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
11
Камышев
11
Камышев
28
Ссорин
28
Ссорин
12
Ананян
12
Ананян
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Носта
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦП
78
Денис Маликов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Шуков
26
Данил Батыршин
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦП
78
Денис Маликов
ПП
Остались в запасе
26
Данил Батыршин
ЦЗ
33
Артур Сиволапов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Крылья Советов-2 - Носта
3
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
19
Офсайды
3
2
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Rib
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Носта
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+