Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - Носта: обзор матча 03 мая 2026

Оренбург-2
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
3 : 0
Завершен
Носта
31' О. Минатулаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Носта
Завершен
45'
Замена
Данила Бойко ️️️️➡️️ Айхан Бахыш-Заде
Желтая карточка
Омар Минатулаев
41'
ГОЛ! 1:0! Омар Минатулаев
31'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
64
Егор Постриган
ВР
66
Леонид Иванов
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЛЗ
97
Сергей Кажура
ПЗ
83
Дмитрий Черкасов
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
22
Михаил Пыхчеев
ЦП
63
Омар Минатулаев
ПП
72
Егор Бирюк
ЦФ
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
31
Егор Пигаев
ЛЗ
23
Антон Пермяков
ЛЗ
11
Илья Камышев
ЛЗ
22
Егор Кольцов
ПЗ
28
Вадим Ссорин
ПЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ПЗ
12
Артур Ананян
ЛП
8
Арсений Вайнер
ЦП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПП
21
Егор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Оренбург-2
68
Иван Гулько
ЦЗ
69
Ярослав Свансон
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦЗ
96
Кирилл Дударин
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
Носта
11
Егор Грушин
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
19
Илья Попов
ЦЗ
4
Ярослав Волков
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
3-4-2
64
Постриган
34
Зверев
66
Иванов
97
Кажура
83
Черкасов
67
Питинцев
22
Пыхчеев
63
Минатулаев
89
Фролов
72
Бирюк
3-2-3-1
33
Сиволапов
28
Ссорин
31
Пигаев
23
Пермяков
7
Чамжаев
11
Камышев
60
Бахыш-Заде
8
Вайнер
12
Ананян
21
Борисов
60
Бахыш-Заде
13
Бойко
13
Бойко
60
Бахыш-Заде
Остались в запасе
Оренбург-2
Носта
68
Иван Гулько
ЦЗ
69
Ярослав Свансон
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦЗ
96
Кирилл Дударин
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
11
Егор Грушин
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
19
Илья Попов
ЦЗ
4
Ярослав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
68
Иван Гулько
ЦЗ
69
Ярослав Свансон
ЦЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
70
Данил Капустянский
ЦЗ
96
Кирилл Дударин
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Егор Грушин
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
19
Илья Попов
ЦЗ
4
Ярослав Волков
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Оренбург-2 - Носта
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
23
12
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Носта
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+