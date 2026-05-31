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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Оренбург-2
Ижевск - Оренбург-2: обзор матча 31 мая 2026
Ижевск
31.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург-2
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