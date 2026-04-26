Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - Акрон-2: обзор матча 26 апреля 2026

Оренбург-2
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
3 : 1
Завершен
Акрон-2
10' Е. Анциперов 52' Я. Фролов 58' О. Некрасов
30' М. Холодов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Акрон-2
Завершен
ГОЛ! 3:1! Олег Некрасов
58'
ГОЛ! 2:1! Ярослав Фролов
Пас отдал Ярослав Питинцев
52'
Желтая карточка
Олег Некрасов
45' +1
30'
ГОЛ! 1:1! Максим Холодов
ГОЛ! 1:0! Егор Анциперов
10'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
64
Егор Постриган
ВР
66
Леонид Иванов
ЛЗ
72
Егор Бирюк
ЛЗ
34
Семён Зверев
ЛЗ
69
Ярослав Свансон
ПЗ
87
Олег Некрасов
ПЗ
22
Михаил Пыхчеев
ЛП
96
Кирилл Дударин
ЦП
70
Данил Капустянский
ПП
68
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Акрон-2
98
Роман Волочай
ВР
63
Тамерлан Кузьменко
ЛЗ
47
Егор Ведерников
ЛЗ
55
Александр Попович
ПЗ
57
Севастян Качура
ПЗ
75
Вячеслав Винников
ЛП
52
Данила Лебедев
ЦП
67
Никита Платон
ПП
7
Батырбий Чермит
ПП
33
Максим Холодов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Оренбург-2
83
Дмитрий Черкасов
ЛЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
48
Егор Анциперов
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
67
Ярослав Питинцев
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Акрон-2
85
Максим Кондаков
ЛЗ
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ПЗ
92
Николай Кобылин
ЛП
65
Семен Зеленов
ЛП
70
Сергей Новиков
ПП
3-2-3-1
64
Постриган
69
Свансон
66
Иванов
72
Бирюк
34
Зверев
87
Некрасов
22
Пыхчеев
96
Дударин
70
Капустянский
68
Гулько
4-4-1
98
Волочай
57
Качура
55
Попович
63
Кузьменко
47
Ведерников
7
Чермит
67
Платон
52
Лебедев
75
Винников
33
Холодов
Остались в запасе
Оренбург-2
Акрон-2
83
Дмитрий Черкасов
ЛЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
48
Егор Анциперов
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
67
Ярослав Питинцев
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
85
Максим Кондаков
ЛЗ
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ПЗ
92
Николай Кобылин
ЛП
65
Семен Зеленов
ЛП
70
Сергей Новиков
ПП
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Остались в запасе
83
Дмитрий Черкасов
ЛЗ
91
Иван Морозов
ЦЗ
75
Николай Тюленев
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
97
Сергей Кажура
ЦЗ
48
Егор Анциперов
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
67
Ярослав Питинцев
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Остались в запасе
85
Максим Кондаков
ЛЗ
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ПЗ
92
Николай Кобылин
ЛП
65
Семен Зеленов
ЛП
70
Сергей Новиков
ПП
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Статистика матча Оренбург-2 - Акрон-2
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
15
Офсайды
2
3
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
4
Информация о матче
Главный судья:
M. Novikov
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Акрон-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+