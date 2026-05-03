Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДВ - Динамо Брл: обзор матча 03 мая 2026

КДВ
03.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Брл
51' И. Волнов 84' Д. Большунов 90+2' А. Килин (П)
33' А. Рейз
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол КДВ - Динамо Брл
Завершен
ГОЛ с пенальти! 3:1! Антон Килин
90' +2
89'
Желтая карточка
Захар Сергеев
ГОЛ! 2:1! Даниил Большунов
Пас отдал Никита Симдянкин
84'
83'
Замена
Захар Сергеев ️️️️➡️️ Александр Рейз
Замена
Константин Антипов ️️️️➡️️ Даниил Кондраков
79'
Замена
Антон Килин ️️️️➡️️ Илья Волнов
79'
77'
Замена
Савва Котов ️️️️➡️️ Кирилл Могель
77'
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Никита Ворона
Замена
Роман Денисов ️️️️➡️️ Егор Егоров
66'
Замена
Денис Никоноров ️️️️➡️️ Денис Степаненко
65'
61'
Замена
Виктор Хугаев ️️️️➡️️ Константин Симаков
51'
Желтая карточка
Антон Петухов
ГОЛ! 1:1! Илья Волнов
Пас отдал Никита Симдянкин
51'
33'
ГОЛ! 0:1! Александр Рейз
Пас отдал Константин Симаков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КДВ
1
Илья Воронов
ВР
27
Иван Чудин
ЛЗ
70
Егор Егоров
ЛЗ
97
Даниил Большунов
ЛЗ
63
Илья Волнов
ПЗ
99
Максим Палиенко
ПЗ
3
Данила Сагуткин
ПЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
14
Денис Степаненко
ЦП
11
Дмитрий Стародуб
ПП
9
Даниил Кондраков
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
93
Александр Рейз
ЛЗ
8
Никита Антипов
ЛЗ
13
Антон Петухов
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
53
Василий Илик
ПЗ
23
Никита Ворона
ПЗ
27
Артем Саблин
ЛП
10
Михаил Осипов
ЦП
83
Константин Симаков
ПП
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
КДВ
77
Константин Антипов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
15
Денис Никоноров
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
18
Антон Килин
ЦЗ
29
Роман Денисов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
30
Danil Pshenichnikov
ЦЗ
Динамо Брл
18
Антон Шадура
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Воронов
99
Палиенко
27
Чудин
70
Егоров
97
Большунов
3
Сагуткин
88
Симдянкин
14
Степаненко
11
Стародуб
9
Кондраков
3-2-3-1
16
Бычков
53
Илик
93
Рейз
8
Антипов
23
Ворона
13
Петухов
83
Симаков
10
Осипов
27
Саблин
14
Могель
9
Кондраков
77
Антипов
77
Антипов
9
Кондраков
14
Степаненко
15
Никоноров
15
Никоноров
14
Степаненко
63
Волнов
18
Килин
18
Килин
63
Волнов
70
Егоров
29
Денисов
29
Денисов
70
Егоров
83
Симаков
55
Хугаев
55
Хугаев
83
Симаков
93
Рейз
3
Сергеев
3
Сергеев
93
Рейз
23
Ворона
73
Решетников
73
Решетников
23
Ворона
14
Могель
33
Котов
33
Котов
14
Могель
Остались в запасе
КДВ
Динамо Брл
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
30
Danil Pshenichnikov
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
18
Антон Шадура
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
30
Danil Pshenichnikov
ЦЗ
Остались в запасе
18
Антон Шадура
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча КДВ - Динамо Брл
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
5
13
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
5
3
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
КДВ
Динамо Брл
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
КДВ
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+