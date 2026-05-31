Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - КДВ: обзор матча 31 мая 2026

Крылья Советов-2
31.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
2 : 1
Завершен
КДВ
56' И. Хугаев 74' Н. Максимов
77' Д. Кондраков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - КДВ
Завершен
Замена
Кирилл Марулин ️️️️➡️️ Самид Самедов
90' +3
Замена
Никита Бекетов ️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
88'
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
88'
77'
ГОЛ! 2:1! Даниил Кондраков
Пас отдал Никита Симдянкин
ГОЛ! 2:0! Николай Максимов
Пас отдал Ирлан Хугаев
74'
66'
Желтая карточка
Даниил Кондраков
65'
Замена
Константин Антипов ️️️️➡️️ Олег Леонов
Замена
Николай Максимов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
64'
ГОЛ! 1:0! Ирлан Хугаев
Пас отдал Денис Маликов
56'
53'
Замена
Илья Волнов ️️️️➡️️ Антон Килин
Замена
Денис Маликов ️️️️➡️️ Егор Трунтаев
47'
47'
Замена
Даниил Кондраков ️️️️➡️️ Дмитрий Лаврищев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
56
Артем Радаев
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ЛЗ
59
Данила Савельев
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
65
Илья Грибакин
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛП
73
Шодибек Шарипов
ЦП
79
Ирлан Хугаев
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
КДВ
1
Илья Воронов
ВР
27
Иван Чудин
ЛЗ
97
Даниил Большунов
ЛЗ
15
Денис Никоноров
ЛЗ
18
Антон Килин
ПЗ
29
Роман Денисов
ПЗ
24
Александр Коротаев
ПЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
10
Олег Леонов
ЦП
14
Денис Степаненко
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Крылья Советов-2
88
Максим Борисов
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
87
Кирилл Марулин
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
98
Николай Максимов
ЦЗ
КДВ
50
Егор Скичко
ЦЗ
63
Илья Волнов
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
99
Максим Палиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
9
Даниил Кондраков
ЦЗ
3-2-3-1
1
Недоспасов
35
Абзалилов
56
Радаев
50
Трунтаев
59
Савельев
65
Грибакин
86
Самедов
73
Шарипов
79
Хугаев
97
Бодров
3-2-3-1
1
Воронов
29
Денисов
27
Чудин
97
Большунов
24
Коротаев
15
Никоноров
14
Степаненко
10
Леонов
88
Симдянкин
23
Лаврищев
79
Хугаев
74
Урюпин
74
Урюпин
79
Хугаев
86
Самедов
87
Марулин
87
Марулин
86
Самедов
50
Трунтаев
78
Маликов
78
Маликов
50
Трунтаев
73
Шарипов
40
Бекетов
40
Бекетов
73
Шарипов
97
Бодров
98
Максимов
98
Максимов
97
Бодров
18
Килин
63
Волнов
63
Волнов
18
Килин
10
Леонов
77
Антипов
77
Антипов
10
Леонов
23
Лаврищев
9
Кондраков
9
Кондраков
23
Лаврищев
Остались в запасе
Крылья Советов-2
КДВ
88
Максим Борисов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
50
Егор Скичко
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
99
Максим Палиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Остались в запасе
88
Максим Борисов
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
Остались в запасе
50
Егор Скичко
ЦЗ
70
Егор Егоров
ЦЗ
22
Даниил Жуков
ЦЗ
99
Максим Палиенко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Илья Изотов
Статистика матча Крылья Советов-2 - КДВ
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
10
Офсайды
3
5
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
КДВ
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+