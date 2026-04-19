Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Химик - Крылья Советов-2: обзор матча 19 апреля 2026

Химик
19.04.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов-2
87' А. Савинов 90+2' А. Широков
4' Э. Эскеров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Химик - Крылья Советов-2
Завершен
ГОЛ! 2:1! Артем Широков
Пас отдал Илья Грузнов
90' +2
90' +1
Замена
️️️️➡️️ Филипп Бодров
88'
Замена
️️️️➡️️ Денис Маликов
ГОЛ! 1:1! Андрей Савинов
87'
Замена
Глеб Якушевич ️️️️➡️️ Даниил Оганичев
83'
82'
Замена
Илья Грибакин ️️️️➡️️ Самид Самедов
Желтая карточка
Алексей Доля
78'
Замена
Сергей Конаков ️️️️➡️️ Иван Бреславцев
70'
Желтая карточка
Иван Бреславцев
46'
Желтая карточка
Кирилл Мырзаков
38'
4'
ГОЛ! 0:1! Эмин Эскеров
Пас отдал Артем Радаев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
26
Алексей Доля
ЛЗ
5
Артем Широков
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ПЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
11
Иван Бреславцев
ЛП
19
Кирилл Гордеев
ЦП
7
Никита Абрамушкин
ПП
97
Даниил Оганичев
ПП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
35
Арсений Абзалилов
ЛЗ
73
Шодибек Шарипов
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
55
Артем Чалый
ПЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
78
Денис Маликов
ЛП
86
Самид Самедов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Химик
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
66
Сергей Конаков
ЦЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
Крылья Советов-2
65
Илья Грибакин
ЦЗ
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
4-5-1
16
Райфегерсте
5
Широков
13
Савинов
26
Доля
33
Мырзаков
11
Бреславцев
7
Абрамушкин
36
Грузнов
19
Гордеев
97
Оганичев
23
Никифоров
3-2-2-1
1
Недоспасов
35
Абзалилов
73
Шарипов
33
Лысов
56
Радаев
50
Трунтаев
86
Самедов
78
Маликов
97
Бодров
11
Бреславцев
66
Конаков
66
Конаков
11
Бреславцев
97
Оганичев
4
Якушевич
4
Якушевич
97
Оганичев
86
Самедов
65
Грибакин
65
Грибакин
86
Самедов
Остались в запасе
Химик
Крылья Советов-2
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
6
Семен Кудряшов
ЦЗ
88
Денис Рогов
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
80
Егор Жебряков
ЦЗ
Остались в запасе
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Химик - Крылья Советов-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Крылья Советов-2
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Химик
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+