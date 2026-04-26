Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин-2 - Динамо Брл: обзор матча 26 апреля 2026

Рубин-2
26.04.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Брл
54' Э. Галимуллин (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин-2 - Динамо Брл
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Адель Гайнулин
78'
75'
Замена
️️️️➡️️ Кирилл Могель
75'
Замена
️️️️➡️️ Константин Симаков
Замена
️️️️➡️️ Никита Васильев
68'
62'
Замена
️️️️➡️️ Александр Рейз
ГОЛ с пенальти! 1:0! Эмиль Галимуллин
54'
Замена
️️️️➡️️ Савва Чернов
45'
19'
Желтая карточка
Константин Симаков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин-2
1
Алексей Кеняйкин
ВР
95
Илья Иванов
ЛЗ
58
Рамиль Калмурзин
ЛЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЛЗ
77
Риваль Гумеров
ПЗ
3
Иван Сергеев
ПЗ
29
Рамазан Ахметов
ПЗ
88
Прохор Ильин
ЛП
47
Артем Киселенко
ПП
97
Егор Чумарин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
53
Василий Илик
ЦЗ
73
Данил Решетников
ПЗ
13
Антон Петухов
ПЗ
55
Виктор Хугаев
ЛП
8
Никита Антипов
ЦП
27
Артем Саблин
ПП
10
Михаил Осипов
ЦФ
33
Савва Котов
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Рубин-2
39
Илья Ежов
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
20
Адель Гайнулин
ПЗ
96
Никита Васильев
ПП
80
Савва Чернов
ЦФ
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Динамо Брл
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
93
Александр Рейз
ПЗ
83
Константин Симаков
ЛП
14
Кирилл Могель
ЦФ
3-2-2-1
1
Кеняйкин
3
Сергеев
95
Иванов
58
Калмурзин
34
Сайфутдинов
29
Ахметов
88
Ильин
47
Киселенко
97
Чумарин
3-2-3-2
16
Бычков
73
Решетников
85
Мальфанов
53
Илик
13
Петухов
23
Ворона
27
Саблин
8
Антипов
55
Хугаев
33
Котов
10
Осипов
20
Гайнулин
20
Гайнулин
96
Васильев
96
Васильев
80
Чернов
80
Чернов
93
Рейз
93
Рейз
83
Симаков
83
Симаков
14
Могель
14
Могель
Остались в запасе
Рубин-2
Динамо Брл
39
Илья Ежов
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Остались в запасе
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Рубин-2 - Динамо Брл
1
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
16
Офсайды
1
6
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Главный судья:
E. Sedov
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин-2
Динамо Брл
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Рубин-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+