Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Акрон-2: обзор матча 17 мая 2026

Челябинск-2
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
3 : 1
Завершен
Акрон-2
4' Т. Орлов 40' Т. Орлов 65' Е. Глухов
12' Т. Блохин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Акрон-2
Завершен
Замена
Всеволод Бураджиев ️️️️➡️️ Илья Юрин
87'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Никита Зырянов
86'
Замена
Артем Пермяков ️️️️➡️️ Дмитрий Юдин
78'
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Елизар Глухов
78'
74'
Желтая карточка
Александр Морозов
Желтая карточка
Александр Новосад
74'
68'
Желтая карточка
Тамерлан Кузьменко
66'
Замена
Сергей Новиков ️️️️➡️️ Тимофей Блохин
ГОЛ! 3:1! Елизар Глухов
65'
58'
Замена
Николай Кобылин ️️️️➡️️ Данила Лебедев
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Тихон Орлов
58'
54'
Замена
Александр Морозов ️️️️➡️️ Семен Зеленов
ГОЛ! 2:1! Тихон Орлов
Пас отдал Александр Чемасов
40'
Желтая карточка
Илья Юрин
32'
26'
Желтая карточка
Максим Холодов
Желтая карточка
Арсений Ефремов
26'
12'
ГОЛ! 1:1! Тимофей Блохин
Пас отдал Максим Мамашев
ГОЛ! 1:0! Тихон Орлов
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
9
Никита Зырянов
ЛЗ
83
Арсений Ефремов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
92
Дмитрий Юдин
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
89
Илья Юрин
ПЗ
12
Александр Новосад
ЛП
47
Елизар Глухов
ПП
18
Тихон Орлов
ЦФ
97
Александр Чемасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Акрон-2
98
Роман Волочай
ВР
85
Максим Кондаков
ЛЗ
47
Егор Ведерников
ЛЗ
79
Максим Мамашев
ПЗ
63
Тамерлан Кузьменко
ПЗ
52
Данила Лебедев
ЛП
65
Семен Зеленов
ЛП
75
Вячеслав Винников
ЦП
67
Никита Платон
ПП
76
Тимофей Блохин
ПП
33
Максим Холодов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Челябинск-2
84
Денис Фирсов
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
71
Всеволод Бураджиев
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Акрон-2
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
55
Александр Попович
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
92
Николай Кобылин
ЦЗ
70
Сергей Новиков
ЦЗ
90
Александр Морозов
ЦЗ
3-2-2-2
16
Мележечкин
68
Каптинар
9
Зырянов
83
Ефремов
13
Тушин
89
Юрин
12
Новосад
47
Глухов
97
Чемасов
18
Орлов
4-5-1
98
Волочай
63
Кузьменко
79
Мамашев
85
Кондаков
47
Ведерников
76
Блохин
67
Платон
52
Лебедев
75
Винников
65
Зеленов
33
Холодов
18
Орлов
67
Пашков
67
Пашков
18
Орлов
92
Юдин
80
Пермяков
80
Пермяков
92
Юдин
9
Зырянов
75
Шагеев
75
Шагеев
9
Зырянов
47
Глухов
76
Козлов
76
Козлов
47
Глухов
89
Юрин
71
Бураджиев
71
Бураджиев
89
Юрин
52
Лебедев
92
Кобылин
92
Кобылин
52
Лебедев
76
Блохин
70
Новиков
70
Новиков
76
Блохин
65
Зеленов
90
Морозов
90
Морозов
65
Зеленов
Остались в запасе
Челябинск-2
Акрон-2
84
Денис Фирсов
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
55
Александр Попович
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Остались в запасе
84
Денис Фирсов
ЦЗ
90
Даниил Бахвалов
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Остались в запасе
71
Матвей Безрогов
ЦЗ
57
Севастян Качура
ЦЗ
55
Александр Попович
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Статистика матча Челябинск-2 - Акрон-2
3
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
13
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Челябинск-2
Акрон-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+