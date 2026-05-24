Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Победа - Крылья Советов-2: обзор матча 24 мая 2026

Победа
24.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Победа - Крылья Советов-2
Завершен
75'
Замена
Максим Борисов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
65'
Замена
Денис Маликов ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
Замена
Егор Семенов ️️️️➡️️ Иван Кабаев
57'
Желтая карточка
Болачи Гамзатов
31'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Победа
1
Никита Матюнин
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
21
Иван Кабаев
ЛЗ
23
Роман Артеменко
ЛЗ
67
Константин Ерохин
ЦЗ
6
Болачи Гамзатов
ПЗ
7
Рони Михайловский
ПЗ
14
Дмитрий Пещеров
ПЗ
8
Даниил Зарецкий
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
9
Илья Кожухарь
ЦФ
Главный тренер
Олег Макеев
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
35
Арсений Абзалилов
ЛЗ
56
Артем Радаев
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
50
Егор Трунтаев
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛП
65
Илья Грибакин
ЛП
59
Данила Савельев
ЦП
79
Ирлан Хугаев
ПП
73
Шодибек Шарипов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Победа
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
3
Егор Семенов
ЦЗ
19
Кирилл Перелетов
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
13
Никита Куприянов
ЦЗ
54
Александр Демин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
Крылья Советов-2
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
78
Денис Маликов
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
3-2-1-2
1
Матюнин
24
Ивашин
21
Кабаев
67
Ерохин
23
Артеменко
14
Пещеров
8
Зарецкий
9
Кожухарь
10
Максимчук
4-5-1
1
Недоспасов
50
Трунтаев
92
Эскеров
35
Абзалилов
56
Радаев
73
Шарипов
79
Хугаев
86
Самедов
59
Савельев
65
Грибакин
97
Бодров
21
Кабаев
3
Семенов
3
Семенов
21
Кабаев
79
Хугаев
78
Маликов
78
Маликов
79
Хугаев
97
Бодров
88
Борисов
88
Борисов
97
Бодров
Остались в запасе
Победа
Крылья Советов-2
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
19
Кирилл Перелетов
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
13
Никита Куприянов
ЦЗ
54
Александр Демин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
19
Кирилл Перелетов
ЦЗ
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
13
Никита Куприянов
ЦЗ
54
Александр Демин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
35
Константин Мелентьев
ЦЗ
Остались в запасе
61
Данил Белтюков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Победа - Крылья Советов-2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
6
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Победа
Крылья Советов-2
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
15 апреля
12
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Последние матчи
Все
Победа
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+