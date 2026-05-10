Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Победа - Челябинск-2: обзор матча 10 мая 2026

Победа
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
3 : 2
Завершен
Челябинск-2
9' И. Кожухарь 34' Р. Михайловский 58' И. Кожухарь
6' Т. Орлов 89' А. Чемасов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Победа - Челябинск-2
Завершен
Желтая карточка
Александр Аржанов
90' +2
89'
ГОЛ! 3:2! Александр Чемасов
Пас отдал Никита Зырянов
Желтая карточка
Роман Артеменко
86'
Замена
Кирилл Перелетов ️️️️➡️️ Дмитрий Пещеров
86'
79'
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Марк Каптинар
Замена
Александр Аржанов ️️️️➡️️ Артур Максимчук
76'
Замена
Абдурахман Курбаналиев ️️️️➡️️ Никита Куприянов
75'
Замена
Иван Кабаев ️️️️➡️️ Рони Михайловский
75'
66'
Замена
Федор Маргарян ️️️️➡️️ Дмитрий Юдин
ГОЛ! 3:1! Илья Кожухарь
Пас отдал Дмитрий Пещеров
58'
Замена
Болачи Гамзатов ️️️️➡️️ Андрей Ивашин
56'
55'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Тихон Орлов
46'
Замена
Артем Пермяков ️️️️➡️️ Андрей Шведов
46'
Замена
Илья Юрин ️️️️➡️️ Елизар Глухов
Желтая карточка
Егор Семенов
38'
ГОЛ! 2:1! Рони Михайловский
Пас отдал Андрей Ивашин
34'
ГОЛ! 1:1! Илья Кожухарь
Пас отдал Артур Максимчук
9'
Желтая карточка
Даниил Зарецкий
8'
6'
ГОЛ! 0:1! Тихон Орлов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Победа
35
Константин Мелентьев
ВР
54
Александр Демин
ЛЗ
3
Егор Семенов
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ПЗ
23
Роман Артеменко
ПЗ
13
Никита Куприянов
ЛП
7
Рони Михайловский
ЦП
14
Дмитрий Пещеров
ЦП
8
Даниил Зарецкий
ПП
9
Илья Кожухарь
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Олег Макеев
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
68
Марк Каптинар
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
83
Арсений Ефремов
ЦЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
17
Андрей Шведов
ПЗ
47
Елизар Глухов
ЛП
9
Никита Зырянов
ЦП
92
Дмитрий Юдин
ПП
97
Александр Чемасов
ЦФ
18
Тихон Орлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Победа
21
Иван Кабаев
ЦЗ
1
Никита Матюнин
ЦЗ
20
Александр Аржанов
ЦЗ
6
Болачи Гамзатов
ЦЗ
19
Кирилл Перелетов
ЦЗ
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
Челябинск-2
75
Данил Шагеев
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
4-4-2
35
Мелентьев
3
Семенов
24
Ивашин
54
Демин
23
Артеменко
13
Куприянов
7
Михайловский
14
Пещеров
8
Зарецкий
10
Максимчук
9
Кожухарь
3-2-3-2
16
Мележечкин
12
Новосад
68
Каптинар
83
Ефремов
17
Шведов
13
Тушин
92
Юдин
9
Зырянов
47
Глухов
18
Орлов
97
Чемасов
7
Михайловский
21
Кабаев
21
Кабаев
7
Михайловский
10
Максимчук
20
Аржанов
20
Аржанов
10
Максимчук
24
Ивашин
6
Гамзатов
6
Гамзатов
24
Ивашин
14
Пещеров
19
Перелетов
19
Перелетов
14
Пещеров
13
Куприянов
21
Курбаналиев
21
Курбаналиев
13
Куприянов
18
Орлов
75
Шагеев
75
Шагеев
18
Орлов
17
Шведов
80
Пермяков
80
Пермяков
17
Шведов
47
Глухов
89
Юрин
89
Юрин
47
Глухов
92
Юдин
78
Маргарян
78
Маргарян
92
Юдин
68
Каптинар
76
Козлов
76
Козлов
68
Каптинар
Остались в запасе
Победа
Челябинск-2
1
Никита Матюнин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
1
Никита Матюнин
ЦЗ
Остались в запасе
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Макеев
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча Победа - Челябинск-2
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
3
Новости команд
Все
Победа
Челябинск-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
15 апреля
12
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Победа
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+