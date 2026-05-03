Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Рубин-2: обзор матча 03 мая 2026

Крылья Советов-2
03.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рубин-2
3' Э. Галимуллин
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Рубин-2
Завершен
90' +2
Замена
Арсений Толстов ️️️️➡️️ Никита Васильев
Замена
Филипп Бодров ️️️️➡️️ Владимир Игнатенко
87'
80'
Замена
Илья Балясников ️️️️➡️️ Савва Чернов
80'
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Адель Гайнулин
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
77'
Замена
Данила Савельев ️️️️➡️️ Илья Грибакин
77'
Желтая карточка
Алексей Лысов
55'
Желтая карточка
Шодибек Шарипов
22'
3'
ГОЛ! 0:1! Эмиль Галимуллин
Пас отдал Адель Гайнулин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
61
Данил Белтюков
ВР
65
Илья Грибакин
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЛЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
55
Артем Чалый
ЛП
73
Шодибек Шарипов
ЦП
79
Ирлан Хугаев
ПП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Рубин-2
39
Илья Ежов
ВР
84
Даниил Кирягин
ЛЗ
95
Илья Иванов
ЛЗ
20
Адель Гайнулин
ЛЗ
58
Рамиль Калмурзин
ПЗ
3
Иван Сергеев
ПЗ
96
Никита Васильев
ПЗ
97
Адель Тешкин
ЛП
55
Эмиль Галимуллин
ЦП
29
Рамазан Ахметов
ПП
80
Савва Чернов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Крылья Советов-2
59
Данила Савельев
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
97
Филипп Бодров
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
3-2-3-1
61
Белтюков
92
Эскеров
65
Грибакин
50
Трунтаев
33
Лысов
35
Абзалилов
55
Чалый
73
Шарипов
79
Хугаев
91
Игнатенко
3-2-3-1
39
Ежов
3
Сергеев
84
Кирягин
95
Иванов
96
Васильев
20
Гайнулин
29
Ахметов
55
Галимуллин
97
Тешкин
80
Чернов
65
Грибакин
59
Савельев
59
Савельев
65
Грибакин
91
Игнатенко
97
Бодров
97
Бодров
91
Игнатенко
79
Хугаев
74
Урюпин
74
Урюпин
79
Хугаев
20
Гайнулин
47
Киселенко
47
Киселенко
20
Гайнулин
80
Чернов
74
Балясников
74
Балясников
80
Чернов
96
Васильев
6
Толстов
6
Толстов
96
Васильев
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Рубин-2
88
Максим Борисов
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
88
Максим Борисов
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
44
Глеб Волков
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Крылья Советов-2 - Рубин-2
2
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Рубин-2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+