Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Урал-2: обзор матча 03 мая 2026

Челябинск-2
03.05.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
1 : 1
Завершен
Урал-2
52' Н. Зырянов
49' И. Скоропупов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Урал-2
Завершен
Желтая карточка
Марк Каптинар
88'
87'
Желтая карточка
Павел Сатучин
Замена
Илья Юрин ️️️️➡️️ Денис Пушкарев
84'
Желтая карточка
Дмитрий Юдин
77'
Замена
Дмитрий Юдин ️️️️➡️️ Елизар Глухов
74'
73'
Замена
Илья Шахматов ️️️️➡️️ Станислав Бондаренко
ГОЛ! 1:1! Никита Зырянов
Пас отдал Денис Пушкарев
52'
49'
ГОЛ! 0:1! Илья Скоропупов
Пас отдал Павел Сатучин
Замена
Александр Новосад ️️️️➡️️ Феликс Чаплиев
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
51
Феликс Чаплиев
ЛЗ
9
Никита Зырянов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
44
Игорь Русяев
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
14
Василий Палкин
ПЗ
47
Елизар Глухов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЦФ
67
Александр Пашков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Урал-2
71
Алексей Мамин
ВР
92
Иван Рыжков
ЛЗ
55
Данил Басыров
ЛЗ
28
Илья Скоропупов
ЛЗ
45
Yuri Mozzhukhin
ЦЗ
69
Артем Фотин
ПЗ
74
Дмитрий Киселев
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ПЗ
84
Леонид Белов
ЦП
82
Станислав Бондаренко
ЦФ
62
Павел Сатучин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Челябинск-2
92
Дмитрий Юдин
ЦЗ
83
Арсений Ефремов
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
12
Александр Новосад
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
Урал-2
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
52
Илья Шахматов
ЦЗ
3-2-1-2
16
Мележечкин
51
Чаплиев
9
Зырянов
5
Гатин
13
Тушин
14
Палкин
47
Глухов
67
Пашков
15
Пушкарев
3-2-1-2
71
Мамин
92
Рыжков
55
Басыров
45
Mozzhukhin
40
Хрисанфов
28
Скоропупов
84
Белов
62
Сатучин
82
Бондаренко
47
Глухов
92
Юдин
92
Юдин
47
Глухов
15
Пушкарев
89
Юрин
89
Юрин
15
Пушкарев
51
Чаплиев
12
Новосад
12
Новосад
51
Чаплиев
82
Бондаренко
52
Шахматов
52
Шахматов
82
Бондаренко
Остались в запасе
Челябинск-2
Урал-2
83
Арсений Ефремов
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
83
Арсений Ефремов
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
Остались в запасе
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Челябинск-2 - Урал-2
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
15
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Стадион:
Бажовия
Новости команд
Все
Челябинск-2
Урал-2
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+