Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Ижевск: обзор матча 10 мая 2026

Динамо Брл
10.05.2026, воскресенье, 08:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ижевск
11' А. Петухов
4' Е. Тоцкий
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Ижевск
Завершен
88'
Желтая карточка
Степан Суриков
Замена
Савва Котов ️️️️➡️️ Кирилл Могель
83'
79'
Замена
Михаил Юсупов ️️️️➡️️ Артем Зияисов
72'
Замена
Глеб Мишланов ️️️️➡️️ Egor Mogilev
Замена
Антон Шадура ️️️️➡️️ Никита Ворона
68'
Замена
Захар Сергеев ️️️️➡️️ Александр Рейз
68'
65'
Замена
Антон Бочаров ️️️️➡️️ Aleksandr Rybolovlev
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Артем Саблин
60'
Замена
Андрей Жигалов ️️️️➡️️ Константин Симаков
59'
Желтая карточка
Артем Саблин
54'
Желтая карточка
Александр Рейз
49'
29'
Желтая карточка
Антон Полюткин
17'
Желтая карточка
Егор Иванов
16'
Желтая карточка
Артем Зияисов
ГОЛ! 1:1! Антон Петухов
Пас отдал Никита Ворона
11'
4'
ГОЛ! 0:1! Егор Тоцкий
Пас отдал Вячеслав Фомин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
8
Никита Антипов
ЛЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Антон Петухов
ЛЗ
93
Александр Рейз
ПЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
23
Никита Ворона
ПЗ
27
Артем Саблин
ЛП
10
Михаил Осипов
ЦП
83
Константин Симаков
ПП
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Ижевск
16
Егор Сидоров
ВР
3
Вячеслав Фомин
ЛЗ
50
Эмиль Камилов
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ПЗ
63
Александр Босов
ПЗ
88
Степан Суриков
ЛП
10
Aleksandr Rybolovlev
ЛП
6
Egor Mogilev
ЦП
11
Артем Зияисов
ПП
8
Егор Иванов
ПП
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Егор Козырев
Динамо Брл
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ЦЗ
18
Глеб Мишланов
ЦЗ
3-2-3-1
16
Бычков
85
Мальфанов
8
Антипов
53
Илик
13
Петухов
23
Ворона
27
Саблин
10
Осипов
83
Симаков
14
Могель
4-5-1
16
Сидоров
63
Босов
20
Полюткин
3
Фомин
50
Камилов
8
Иванов
11
Зияисов
88
Суриков
6
Mogilev
10
Rybolovlev
19
Тоцкий
14
Могель
33
Котов
33
Котов
14
Могель
27
Саблин
73
Решетников
73
Решетников
27
Саблин
83
Симаков
21
Жигалов
21
Жигалов
83
Симаков
93
Рейз
3
Сергеев
3
Сергеев
93
Рейз
23
Ворона
18
Шадура
18
Шадура
23
Ворона
11
Зияисов
24
Юсупов
24
Юсупов
11
Зияисов
10
Rybolovlev
21
Бочаров
21
Бочаров
10
Rybolovlev
6
Mogilev
18
Мишланов
18
Мишланов
6
Mogilev
Остались в запасе
Динамо Брл
Ижевск
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
Главный тренер
Егор Козырев
Остались в запасе
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
55
Виктор Хугаев
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
Остались в запасе
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
33
Глеб Бизин
ЦЗ
3
Никита Лысенко
ЦЗ
81
Илья Некрасов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Егор Козырев
Статистика матча Динамо Брл - Ижевск
2
4
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Новости команд
Все
Динамо Брл
Ижевск
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»
2021.09.23 19:49
3
Кубок России. ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» на выезде
2021.09.23 16:08
5
Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом»
2021.09.23 13:32
7
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+