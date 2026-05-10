Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал-2 - Крылья Советов-2: обзор матча 10 мая 2026

Урал-2
10.05.2026, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов-2
30' П. Сатучин
8' И. Хугаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Урал-2 - Крылья Советов-2
Завершен
89'
Замена
Максим Борисов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
87'
Замена
Данила Савельев ️️️️➡️️ Илья Грибакин
Замена
Денис Гажалов ️️️️➡️️ Дмитрий Киселев
84'
83'
Желтая карточка
Алексей Лысов
83'
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Егор Трунтаев
Замена
Тигран Арабачян ️️️️➡️️ Данил Басыров
83'
Замена
Виталий Немеров ️️️️➡️️ Леонид Белов
67'
Замена
Роман Шоронов ️️️️➡️️ Yuri Mozzhukhin
66'
Замена
Илья Шахматов ️️️️➡️️ Станислав Бондаренко
46'
45'
Желтая карточка
Егор Трунтаев
ГОЛ! 1:1! Павел Сатучин
Пас отдал Станислав Бондаренко
30'
25'
Желтая карточка
Илья Грибакин
Желтая карточка
Никита Хрисанфов
23'
8'
ГОЛ! 0:1! Ирлан Хугаев
Пас отдал Алексей Лысов
Желтая карточка
Артем Фотин
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал-2
67
Юрий Малеев
ВР
45
Yuri Mozzhukhin
ЛЗ
74
Дмитрий Киселев
ЛЗ
92
Иван Рыжков
ЛЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
84
Леонид Белов
ПЗ
40
Никита Хрисанфов
ПЗ
55
Данил Басыров
ПЗ
28
Илья Скоропупов
ЦП
62
Павел Сатучин
ЦФ
82
Станислав Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
56
Артем Радаев
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ЛЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
55
Артем Чалый
ПЗ
33
Алексей Лысов
ЛП
79
Ирлан Хугаев
ЛП
50
Егор Трунтаев
ЦП
65
Илья Грибакин
ПП
73
Шодибек Шарипов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Урал-2
61
Иван Алферов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
52
Илья Шахматов
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
ЦЗ
33
Денис Гажалов
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
39
Артем Галкин
ЦЗ
Крылья Советов-2
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
59
Данила Савельев
ЦЗ
3-2-1-2
67
Малеев
45
Mozzhukhin
74
Киселев
69
Фотин
92
Рыжков
55
Басыров
28
Скоропупов
82
Бондаренко
62
Сатучин
4-5-1
1
Недоспасов
55
Чалый
35
Абзалилов
56
Радаев
92
Эскеров
73
Шарипов
65
Грибакин
33
Лысов
50
Трунтаев
79
Хугаев
97
Бодров
82
Бондаренко
52
Шахматов
52
Шахматов
82
Бондаренко
84
Белов
76
Немеров
76
Немеров
84
Белов
55
Басыров
90
Арабачян
90
Арабачян
55
Басыров
74
Киселев
33
Гажалов
33
Гажалов
74
Киселев
45
Mozzhukhin
70
Шоронов
70
Шоронов
45
Mozzhukhin
50
Трунтаев
74
Урюпин
74
Урюпин
50
Трунтаев
97
Бодров
88
Борисов
88
Борисов
97
Бодров
65
Грибакин
59
Савельев
59
Савельев
65
Грибакин
Остались в запасе
Урал-2
Крылья Советов-2
61
Иван Алферов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
39
Артем Галкин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
61
Иван Алферов
ЦЗ
71
Алексей Мамин
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
39
Артем Галкин
ЦЗ
Остались в запасе
61
Данил Белтюков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
86
Самид Самедов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Урал-2 - Крылья Советов-2
2
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
8
14
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
Бажовия
Новости команд
Все
Урал-2
Крылья Советов-2
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Урал-2
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+