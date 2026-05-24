Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин-2 - Ижевск: обзор матча 24 мая 2026

Рубин-2
24.05.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ижевск
42' А. Тешкин 83' А. Тешкин
11' Е. Тоцкий 48' Е. Тоцкий (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Рубин-2 - Ижевск
Завершен
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Энри Мукба
90' +2
Замена
Айдар Сайфутдинов ️️️️➡️️ Никита Васильев
90' +1
87'
Замена
Илья Некрасов ️️️️➡️️ Степан Суриков
Замена
Савва Чернов ️️️️➡️️ Адель Гайнулин
85'
ГОЛ! 2:2! Адель Тешкин
83'
Замена
Дамир Багаутдинов ️️️️➡️️ Иван Сергеев
72'
Замена
Прохор Ильин ️️️️➡️️ Рамазан Ахметов
72'
69'
Замена
Egor Mogilev ️️️️➡️️ Глеб Мишланов
58'
Желтая карточка
Глеб Мишланов
48'
Замена
Aleksandr Rybolovlev ️️️️➡️️ Никита Лысенко
48'
Замена
Александр Щербаков ️️️️➡️️ Артем Зияисов
48'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Егор Тоцкий
Желтая карточка
Эмиль Галимуллин
45' +1
ГОЛ! 1:1! Адель Тешкин
Пас отдал Илья Иванов
42'
Желтая карточка
Адель Тешкин
32'
25'
Желтая карточка
Артем Зияисов
Желтая карточка
Никита Васильев
23'
11'
ГОЛ! 0:1! Егор Тоцкий
Пас отдал Егор Иванов
5'
Желтая карточка
Никита Лысенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин-2
39
Илья Ежов
ВР
74
Илья Балясников
ЛЗ
20
Адель Гайнулин
ЛЗ
95
Илья Иванов
ЛЗ
84
Даниил Кирягин
ПЗ
3
Иван Сергеев
ПЗ
29
Рамазан Ахметов
ПЗ
97
Адель Тешкин
ЛП
55
Эмиль Галимуллин
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
87
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Ижевск
16
Егор Сидоров
ВР
18
Глеб Мишланов
ЛЗ
50
Эмиль Камилов
ЛЗ
3
Вячеслав Фомин
ПЗ
98
Степан Суриков
ПЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
11
Артем Зияисов
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
55
Никита Лысенко
ПП
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Егор Козырев
Рубин-2
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
80
Савва Чернов
ЦЗ
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
96
Илья Некрасов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
6
Egor Mogilev
ЦЗ
23
Aleksandr Rybolovlev
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ЦЗ
3-2-3-1
39
Ежов
3
Сергеев
74
Балясников
20
Гайнулин
95
Иванов
29
Ахметов
97
Тешкин
55
Галимуллин
96
Васильев
87
Мукба
3-2-3-1
16
Сидоров
3
Фомин
98
Суриков
18
Мишланов
21
Бочаров
50
Камилов
55
Лысенко
8
Иванов
11
Зияисов
19
Тоцкий
96
Васильев
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
96
Васильев
29
Ахметов
88
Ильин
88
Ильин
29
Ахметов
87
Мукба
47
Киселенко
47
Киселенко
87
Мукба
3
Сергеев
42
Багаутдинов
42
Багаутдинов
3
Сергеев
20
Гайнулин
80
Чернов
80
Чернов
20
Гайнулин
98
Суриков
96
Некрасов
96
Некрасов
98
Суриков
18
Мишланов
6
Mogilev
6
Mogilev
18
Мишланов
55
Лысенко
23
Rybolovlev
23
Rybolovlev
55
Лысенко
11
Зияисов
90
Щербаков
90
Щербаков
11
Зияисов
Остались в запасе
Рубин-2
Ижевск
17
Илья Яковлев
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
Главный тренер
Егор Козырев
Остались в запасе
17
Илья Яковлев
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
Остались в запасе
75
Евгений Арчибасов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Егор Козырев
Статистика матча Рубин-2 - Ижевск
3
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
14
13
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
0
7
Информация о матче
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин-2
Ижевск
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
Вчера, 12:44
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Рубин» расстался с 3-м голкипером за лето
Вчера, 12:44
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Березуцкий – о ЦСКА в Кубке России: «Цель всегда одна - победа»
2021.09.23 19:49
3
Кубок России. ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» на выезде
2021.09.23 16:08
5
Набабкин – единственный защитник в старте ЦСКА на матч с ижевским «Зенитом»
2021.09.23 13:32
7
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Последние матчи
Все
Рубин-2
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+