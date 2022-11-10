Тренер «Локомотива» Федоров оценил перспективы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в «Рубин».

«Если Артeм перейдeт в «Рубин», то точно поможет клубу, но этот вариант мне кажется маловероятным.

Артeм рассмотрит его в самом крайнем случае и будет пытаться остаться в РПЛ.

Артeму и самому будет неинтересно в ФНЛ, а в РПЛ он бы мог пригодиться любой команде ниже условного пятого места.

Сейчас все зависит от него, от его отношения не только к футболу, а вообще ко всему. Захочет он играть, значит сбавит зарплату», – сказал Федоров.

34-летний Дзюба с августа выступал за «Адана Демирспор».

Он расторг контракт с турецким клубом и стал свободны агентом.

Сообщалось, что «Рубин» – основной вариант для форварда, а запасной – «Торпедо».

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