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    «Поблагодарил своих игроков». Федоров – после поражения от «Динамо»

    И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

    «Даже в раздевалку сейчас зашел и поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что не было сегодня равнодушных. Все бились настолько, насколько могли. Динамо нас переиграло за счет свежести. Где-то злую шутку с нами сыграл наш быстрый гол.

    Мы отдали очень много сил, третья игра за неделю, очень маленькая ротация, в отличие от «Динамо». Минут 60 мы выглядели неплохо, но невынужденные ошибки заставляли нас тратить еще больше сил. На атаку нас не хватило», – сказал Федоров.

    • Команда Федорова нанесли 3 удара по воротам, это ее антирекорд.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Команду вскоре должен возглавить Михаил Галактионов.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    22.10.2022 23:24
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