«Поблагодарил своих игроков». Федоров – после поражения от «Динамо»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Даже в раздевалку сейчас зашел и поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что не было сегодня равнодушных. Все бились настолько, насколько могли. Динамо нас переиграло за счет свежести. Где-то злую шутку с нами сыграл наш быстрый гол.

Мы отдали очень много сил, третья игра за неделю, очень маленькая ротация, в отличие от «Динамо». Минут 60 мы выглядели неплохо, но невынужденные ошибки заставляли нас тратить еще больше сил. На атаку нас не хватило», – сказал Федоров.