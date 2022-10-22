«Поблагодарил своих игроков». Федоров – после поражения от «Динамо»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров прокомментировал исход матча 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).
«Даже в раздевалку сейчас зашел и поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, что не было сегодня равнодушных. Все бились настолько, насколько могли. Динамо нас переиграло за счет свежести. Где-то злую шутку с нами сыграл наш быстрый гол.
Мы отдали очень много сил, третья игра за неделю, очень маленькая ротация, в отличие от «Динамо». Минут 60 мы выглядели неплохо, но невынужденные ошибки заставляли нас тратить еще больше сил. На атаку нас не хватило», – сказал Федоров.
- Команда Федорова нанесли 3 удара по воротам, это ее антирекорд.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен возглавить Михаил Галактионов.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»