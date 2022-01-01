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Экс-игрок «Рубина» Федоров: «Уверен на 200%, что Дзюба не останется в Первой лиге»

Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров прокомментировал нахождение форварда Артема Дзюбы в расположении казанцев. Он не верит в скорый контракт.

«Думаю, что он принял решение просто поддерживать хорошую форму, пока не найдет себе клуб, и обратился к тренеру, с которым хорошо общается. Уверен, что он не останется в Первой лиге на 200%, просто чтобы поиграть. Тогда он потеряет шанс на какой-то контракт в хорошем клубе.

В РПЛ Артeм мог бы пригодиться любой команде, которая строит игру через длинные передачи, и цепляться за мяч впереди. Это его самый сильный козырь. Также Артем может сохранить мяч и отличается результативностью. Он сейчас в неплохой форме и думаю, что мог бы пригодиться заграницей», – сказал Федоров.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14333

    Fusballer 1 час назад

    Во вторую перейдёт. Или в вообще в "Бей-беги" какой-нибудь.. Медиа-лига как раз для Дзюбы, медийной личности. Может под него и создали.

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