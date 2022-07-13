Экс-игрок «Рубина» Федоров: «Уверен на 200%, что Дзюба не останется в Первой лиге»

Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров прокомментировал нахождение форварда Артема Дзюбы в расположении казанцев. Он не верит в скорый контракт.

«Думаю, что он принял решение просто поддерживать хорошую форму, пока не найдет себе клуб, и обратился к тренеру, с которым хорошо общается. Уверен, что он не останется в Первой лиге на 200%, просто чтобы поиграть. Тогда он потеряет шанс на какой-то контракт в хорошем клубе.

В РПЛ Артeм мог бы пригодиться любой команде, которая строит игру через длинные передачи, и цепляться за мяч впереди. Это его самый сильный козырь. Также Артем может сохранить мяч и отличается результативностью. Он сейчас в неплохой форме и думаю, что мог бы пригодиться заграницей», – сказал Федоров.