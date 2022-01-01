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«Рубин» показал, как Дзюба тренируется с командой

«Рубин» подтвердил участие бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тренировочном сборе.

33-летний футболист сегодня уже занимался с казанской командой.

«Дзюба – в дрим-тим Слуцкого. Сегодня Артем прибыл на базу «Рубина» и провeл тренировку с командой.

Однако, речь о подписании контракта не идeт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», – говорится в публикации.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Сегодня, 14:28
Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    Fenix forever 28 минут назад

    Там и останется

    0
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    Рейтинг: +3901

    Беспонтий 1 час назад

    ))
    чего бы вы тут не ворчали не фырчали не бурчали
    но согласитесь
    все мы по нему скучали
    --
    удачи тёма
    не обделайся снова

    1
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    Рейтинг: +1086

    jek718875 1 час назад

    Вратарь Рубина, ТУПИН, сказал ,что не видел его на тренировке

    0
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    Рейтинг: +527

    Nayturs 1 час назад

    Уехал в Европу

    0
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