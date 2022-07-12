«Рубин» показал, как Дзюба тренируется с командой

«Рубин» подтвердил участие бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тренировочном сборе.

33-летний футболист сегодня уже занимался с казанской командой.

«Дзюба – в дрим-тим Слуцкого. Сегодня Артем прибыл на базу «Рубина» и провeл тренировку с командой.

Однако, речь о подписании контракта не идeт – форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», – говорится в публикации.