Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что и.о. главного тренера Андрей Федоров не возглавит команду на постоянной основе.

«Хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но клуб занимается поисками главного тренера.

Информация о Михаиле Галактионове? Как только будет принято решения, мы сразу объявим», – сказал Нагорных.