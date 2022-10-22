Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что и.о. главного тренера Андрей Федоров не возглавит команду на постоянной основе.
«Хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но клуб занимается поисками главного тренера.
Информация о Михаиле Галактионове? Как только будет принято решения, мы сразу объявим», – сказал Нагорных.
- Нагорных в октябре сменил Александра Плутника.
- Федоров принял команду после отставки Йозефа Циннбауэра.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого