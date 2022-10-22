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    Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что и.о. главного тренера Андрей Федоров не возглавит команду на постоянной основе.

    «Хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но клуб занимается поисками главного тренера.

    Информация о Михаиле Галактионове? Как только будет принято решения, мы сразу объявим», – сказал Нагорных.

    • Нагорных в октябре сменил Александра Плутника.
    • Федоров принял команду после отставки Йозефа Циннбауэра.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    22.10.2022 22:15
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