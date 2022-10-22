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  • Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»

Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»

22 октября 2022, 22:15
1

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что и.о. главного тренера Андрей Федоров не возглавит команду на постоянной основе.

«Хочу поблагодарить Федорова, Пашинина и Лоськова, но клуб занимается поисками главного тренера.

Информация о Михаиле Галактионове? Как только будет принято решения, мы сразу объявим», – сказал Нагорных.

  • Нагорных в октябре сменил Александра Плутника.
  • Федоров принял команду после отставки Йозефа Циннбауэра.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Локомотив Федоров Андрей
Комментарии (1)
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моэм
1666502163
Новое руководство не лучше Плут ника ... вместо эффективного а главное РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ЮРАНА назначило И.О. , непонятного Фёдорова и, чем фактически " похоронило" последние 5 туров после увольнения немчуры....кроме того , эта затяжка с назначением главного тренера большая ошибка или идиотизм .... игроки с мыслями оставит новый главный их в составе или нет нервничают ....и наверняка больше занимаются зондированием страховочных вариантов ухода , если станут ненужными новому главному ....тут уж не до футбола ...плюс никакой И.О. не внушающий ни доверия ни уважения ...отсюда и поражения ....Нагорных за короткий срок уже показал что в футболе он полный ноль .УВОЛИТЬ !
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