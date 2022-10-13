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    «Федоров делал все, чтобы закрыть «Казанку». Кузьмичев – об и.о. главного тренера «Локомотива»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал назначение Андрея Федорова и.о. главного тренера московского клуба.

    — Это человек, который делал все, чтобы закрыть «Казанку». Вызывает недоумение, что его поставили в главную команду, даже учитывая, что он проведет одну игру.

    — Как он делал все, чтобы закрыть «Казанку»?

    — Своей работой. И результатами, и деградацией ребят при нем. Вообще это назначение было понятно. Они хорошо дружат с Леонченко. Гендиректор доверил работу своему товарищу. Вместо того, чтобы привлечь находящихся в системе клуба Пашинина и Лоськова, он решил дать возможность своему другу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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