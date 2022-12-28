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Вторая Лига Б группа 4
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Рубин-2
Андрей Федоров
Новости
Андрей Федоров - новости
Рубин-2
Россия
10 апреля 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Федоров объяснил, почему «Локомотив» проваливает сезон
2022.12.28 11:44
Экс-тренер «Локомотива» Федоров: «Думаю, мы не уйдем в Азию. ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию»
2022.12.26 12:48
3
«Могут подняться в зону еврокубков». Федоров – о назначении Бердыева в «Сочи»
2022.12.25 14:53
8
«Рубин» может переманить тренера «Локомотива»
2022.11.15 15:50
2
Федоров прокомментировал поражение в дерби от «Спартака»
2022.11.12 23:02
Тренер «Локомотива» Федоров оценил перспективы Дзюбы найти себе клуб в РПЛ
2022.11.10 19:19
Федоров перед игрой с «Уралом» сказал, что команда уделила внимание угловым соперника. «Локомотив» пропустил оба гола с угловых
2022.11.06 16:37
Видео
Федоров и Федотов поспорили после дерби
2022.10.29 21:14
Федоров: «Быстрый гол в матче с «Динамо» сыграл с «Локомотивом» злую шутку»
2022.10.23 01:11
1
«Поблагодарил своих игроков». Федоров – после поражения от «Динамо»
2022.10.22 23:24
1
Нагорных: «Благодарю Федорова, но «Локомотив» ищет тренера»
2022.10.22 22:15
1
Федоров: «Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание»
2022.10.22 21:46
4
Семин предположил, смогут ли Федоров, Пашинин и Лоськов исправить ситуацию в «Локомотиве»
2022.10.21 13:29
Стало известно, кто будет тренировать «Локомотив» в случае отказа Галактионова
2022.10.21 09:26
1
Федоров выразил готовность возглавить «Локомотив» на постоянной основе
2022.10.15 22:33
2
Федоров прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо» в своей дебютной игре РПЛ
2022.10.15 16:40
1
«Мы детский сад, что ли?». Лоськов – о назначении Федорова и.о. главного тренера «Локомотива»
2022.10.13 20:10
2
«Федоров делал все, чтобы закрыть «Казанку». Кузьмичев – об и.о. главного тренера «Локомотива»
2022.10.13 17:58
«Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера
2022.10.13 14:20
4
Экс-игрок «Рубина» Федоров: «Уверен на 200%, что Дзюба не останется в Первой лиге»
2022.07.13 07:26
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