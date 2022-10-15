Федоров выразил готовность возглавить «Локомотив» на постоянной основе

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров готов тренировать команду на постоянной основе.
– Были случаи, когда исполняющий обязанности тренера проявлял себя и становился главным. Вы думаете об этом?
– Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами.
- Планируется, что «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов из «Пари НН».
- Федоров ранее тренировал закрытую «Казанку».
- В качестве игрока Федоров брал РПЛ с «Рубином».
Источник: «Матч ТВ»