Федоров выразил готовность возглавить «Локомотив» на постоянной основе

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров готов тренировать команду на постоянной основе.

– Были случаи, когда исполняющий обязанности тренера проявлял себя и становился главным. Вы думаете об этом?

– Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами.