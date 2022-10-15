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    Федоров выразил готовность возглавить «Локомотив» на постоянной основе

    И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров готов тренировать команду на постоянной основе.

    – Были случаи, когда исполняющий обязанности тренера проявлял себя и становился главным. Вы думаете об этом?

    – Конечно, думаю, мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.10.2022 22:33
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