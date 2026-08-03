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«Левски» – «Кайрат»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

03 августа 2026 8:00
Левски - Кайрат
04 авг. 2026, вторник 20:30 | Лига чемпионов, 3 раунд
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2.00
Победа «Левски» с форой (-1)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Левски» и казахстанским «Кайратом» пройдет 4 августа 2026 года в Софии на стадионе «Георгий Аспарухов». Болгарский гранд находится в феноменальной форме, не проигрывая в 14 последних матчах и забивая в 11 последних встречах, тогда как казахстанский клуб также демонстрирует стабильность, не уступая в 10 из 12 последних игр и отличаясь в 11 из 13. Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать проверкой на прочность: кто сумеет сохранить свою серию и добиться положительного результата перед ответной игрой – хозяева, полагающиеся на атакующую мощь и родные стены, или гости, славящиеся организованной обороной и дисциплиной?

Кто победит в матче

«Левски» подходит к этому матчу с высочайшим боевым настроем и впечатляющей серией – команда не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах. В Лиге чемпионов болгарский клуб также демонстрирует стабильность: он не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних пяти играх «Левски» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил всего 4 (0.80), что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Важно, что команда забивает в 11 последних матчах, а ее средняя результативность в последних пяти встречах достигает двух голов за игру. Домашнее поле и поддержка трибун на стадионе «Георгий Аспарухов» станут серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Левски» уверенно прошел предыдущий раунд, сыграв 1:0 дома и 2:2 на выезде с «Университатей Крайова». При этом болгарский клуб не пропускал в двух из трех последних матчей Лиги чемпионов, что говорит о надежности оборонительных построений.

«Кайрат» также находится в хорошей форме и подходит к игре с высокими турнирными задачами. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 11 из 13 последних встреч. В последних пяти играх казахстанский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60) – оборона гостей выглядит особенно надежно. В квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» прошел два раунда, обыграв «Сутьеску Никшич» (2:0, 0:0) и пройдя «Омонию» в серии пенальти (1:0, 0:1). Этот опыт показал, что команда умеет играть на результат и сохранять концентрацию в важные моменты. Однако в последнем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» уступил лидеру турнира «Ордабасы» (1:2), что может несколько подорвать уверенность перед выездным матчем в Европе.

Итоговый вывод: «Левски» выглядит фаворитом благодаря своей длительной беспроигрышной серии, преимуществу домашнего поля и стабильной результативности. «Кайрат» способен дать бой за счет организованной обороны и дисциплины, но атакующая мощь хозяев и их уверенность в своих силах должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Левски» с разницей минимум в два мяча, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей форме, однако «Левски» демонстрирует более длительную беспроигрышную серию и стабильную результативность, тогда как «Кайрат» делает ставку на дисциплинированную оборону и контратакующую игру. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться исключительно текущей формой и качеством игры. Учитывая, что «Левски» не проигрывает в 14 последних матчах и забивает в 11 последних, а также играет на своем поле, это дает хозяевам явное преимущество перед этим противостоянием.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Левски
92
Светослав Вуцов
ВР
3
Майкон Араухо дос Сантос
ЛЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
21
Aldair Neves Paulo Faustino
ПЗ
35
Сержио Лобо
ЦП
19
Мехди Мубарик
ЦП
47
Akram Bouras
ЦП
17
Эвертон Бала Эвертон Бала
ЦФ
7
Рейналдо Рейналдо
ЦФ
11
Армстронг Око-Флекс
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
22
Гуштаву Мендонса
ЦП
4
Дамир Касабулат
ЦП
5
Лев Кургин
ЦП
13
Яакко Оксанен
ЦП
19
Ойва Юккола
ЦП
28
Марк Гуаль
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
4-3-3
92
Вуцов
3
Араухо дос Сантос
31
Серафимов
50
Димитров
21
Neves Paulo Faustino
35
Лобо
19
Мубарик
47
Bouras
11
Око-Флекс
7
Рейналдо
17
Эвертон Бала
4-5-1
1
Анарбеков
24
Мрынский
44
Африко
14
Мартынович
3
Мата
22
Мендонса
5
Кургин
13
Оксанен
19
Юккола
4
Касабулат
28
Гуаль
Остались в запасе
Левски
Кайрат
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющую форму «Левски», его длительную беспроигрышную серию и преимущество домашнего поля, а также более слабую атаку «Кайрата» в еврокубках, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Болгарский клуб забивает в 11 последних матчах, имеет надежную оборону и традиционно силен на своем стадионе, что делает его явным фаворитом. Рекомендуем ставку на победу «Левски» с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Левски» и «Кайратом» состоится 4 августа 2026 года в Софии на стадионе «Георгий Аспарухов» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Левски» – «Кайрат»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

2.00
Победа «Левски» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Кайрат Левски
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