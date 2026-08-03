Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между болгарским «Левски» и казахстанским «Кайратом» пройдет 4 августа 2026 года в Софии на стадионе «Георгий Аспарухов». Болгарский гранд находится в феноменальной форме, не проигрывая в 14 последних матчах и забивая в 11 последних встречах, тогда как казахстанский клуб также демонстрирует стабильность, не уступая в 10 из 12 последних игр и отличаясь в 11 из 13. Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает стать проверкой на прочность: кто сумеет сохранить свою серию и добиться положительного результата перед ответной игрой – хозяева, полагающиеся на атакующую мощь и родные стены, или гости, славящиеся организованной обороной и дисциплиной?

Кто победит в матче

«Левски» подходит к этому матчу с высочайшим боевым настроем и впечатляющей серией – команда не проигрывает в 14 последних матчах во всех турнирах. В Лиге чемпионов болгарский клуб также демонстрирует стабильность: он не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних пяти играх «Левски» забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил всего 4 (0.80), что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Важно, что команда забивает в 11 последних матчах, а ее средняя результативность в последних пяти встречах достигает двух голов за игру. Домашнее поле и поддержка трибун на стадионе «Георгий Аспарухов» станут серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Левски» уверенно прошел предыдущий раунд, сыграв 1:0 дома и 2:2 на выезде с «Университатей Крайова». При этом болгарский клуб не пропускал в двух из трех последних матчей Лиги чемпионов, что говорит о надежности оборонительных построений.

«Кайрат» также находится в хорошей форме и подходит к игре с высокими турнирными задачами. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 11 из 13 последних встреч. В последних пяти играх казахстанский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил всего 3 (0.60) – оборона гостей выглядит особенно надежно. В квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» прошел два раунда, обыграв «Сутьеску Никшич» (2:0, 0:0) и пройдя «Омонию» в серии пенальти (1:0, 0:1). Этот опыт показал, что команда умеет играть на результат и сохранять концентрацию в важные моменты. Однако в последнем туре чемпионата Казахстана «Кайрат» уступил лидеру турнира «Ордабасы» (1:2), что может несколько подорвать уверенность перед выездным матчем в Европе.

Итоговый вывод: «Левски» выглядит фаворитом благодаря своей длительной беспроигрышной серии, преимуществу домашнего поля и стабильной результативности. «Кайрат» способен дать бой за счет организованной обороны и дисциплины, но атакующая мощь хозяев и их уверенность в своих силах должны сыграть решающую роль. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Левски» с разницей минимум в два мяча, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в хорошей форме, однако «Левски» демонстрирует более длительную беспроигрышную серию и стабильную результативность, тогда как «Кайрат» делает ставку на дисциплинированную оборону и контратакующую игру. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться исключительно текущей формой и качеством игры. Учитывая, что «Левски» не проигрывает в 14 последних матчах и забивает в 11 последних, а также играет на своем поле, это дает хозяевам явное преимущество перед этим противостоянием.





Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющую форму «Левски», его длительную беспроигрышную серию и преимущество домашнего поля, а также более слабую атаку «Кайрата» в еврокубках, мы прогнозируем уверенную победу хозяев с разницей минимум в два мяча. Болгарский клуб забивает в 11 последних матчах, имеет надежную оборону и традиционно силен на своем стадионе, что делает его явным фаворитом. Рекомендуем ставку на победу «Левски» с форой (-1) с коэффициентом 2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Левски» и «Кайратом» состоится 4 августа 2026 года в Софии на стадионе «Георгий Аспарухов» и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.