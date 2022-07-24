Александр Суровцев
Тренер
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Суровцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 января 1972
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Суровцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 января 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|15
|4
|7
|4
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Оренбург-2
|3 : 0
|Динамо
|27.07.2022
|Носта
|3 : 0
|Динамо
|10.08.2022
|Динамо
|1 : 3
|Амкар-Пермь
|13.08.2022
|Динамо
|1 : 4
|Зенит-Ижевск
|21.08.2022
|Химик-Август
|0 : 5
|Динамо
|06.09.2022
|Динамо
|1 : 1
|Торпедо Миасс
|09.09.2022
|Динамо
|1 : 1
|Тюмень
|21.09.2022
|Урал-2
|3 : 2
|Динамо
|24.09.2022
|Челябинск
|1 : 1
|Динамо
|02.10.2022
|Иртыш
|2 : 1
|Динамо
|09.10.2022
|Динамо
|2 : 1
|Иртыш
|16.10.2022
|Динамо
|2 : 1
|Челябинск
|22.10.2022
|Динамо
|2 : 0
|Урал-2
|29.10.2022
|Тюмень
|1 : 0
|Динамо
|27.08.2022
|Динамо
|0 : 0
|Новосибирск