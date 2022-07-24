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    Александр Суровцев

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Суровцев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 15 4 7 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Оренбург-2 3 : 0 Динамо
    27.07.2022 Носта 3 : 0 Динамо
    10.08.2022 Динамо 1 : 3 Амкар-Пермь
    13.08.2022 Динамо 1 : 4 Зенит-Ижевск
    21.08.2022 Химик-Август 0 : 5 Динамо
    06.09.2022 Динамо 1 : 1 Торпедо Миасс
    09.09.2022 Динамо 1 : 1 Тюмень
    21.09.2022 Урал-2 3 : 2 Динамо
    24.09.2022 Челябинск 1 : 1 Динамо
    02.10.2022 Иртыш 2 : 1 Динамо
    09.10.2022 Динамо 2 : 1 Иртыш
    16.10.2022 Динамо 2 : 1 Челябинск
    22.10.2022 Динамо 2 : 0 Урал-2
    29.10.2022 Тюмень 1 : 0 Динамо
    27.08.2022 Динамо 0 : 0 Новосибирск
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