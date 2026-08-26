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«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

26 августа 2026 8:12
Динамо Брл - Иртыш
27 авг. 2026, четверг 13:30 | Россия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.13
Победа «Динамо Барнаул»
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Матч 3-го раунда Кубка России между барнаульским «Динамо» и омским «Иртышом» пройдет 27 августа 2026 года в Барнауле. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – шесть побед подряд, при этом их атака забивает в среднем 2,40 гола за последние пять матчей. Гости, напротив, испытывают серьeзные трудности на выезде в Кубке России – девять матчей без побед в гостевых встречах этого турнира. Однако в очных противостояниях команды идут практически вровень, а «Иртыш» забивает в пятнадцати последних матчах против «Динамо Барнаул». Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, находящиеся на пике формы, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника и способны преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Динамо Барнаул» подходит к игре на подъeме и с огромной уверенностью. Команда выиграла шесть последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России барнаульцы прошли «Динамо Владивосток» по пенальти (0:0, 4:3), а в чемпионате разгромили «Акрон-2» (3:1) и «Урал-2» (3:1). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. Это даeт «Иртышу» шанс на гол, но домашняя поддержка и победная серия делают «Динамо Барнаул» фаворитом.

«Иртыш» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах, но с плохой гостевой кубковой статистикой. Команда не выигрывает в девяти последних выездных матчах Кубка России, что является серьeзным психологическим барьером. Однако в атаке гости стабильно забивают «Динамо Барнаул» – в пятнадцати последних очных встречах они неизменно поражали ворота соперника. В среднем за последние пять игр «Иртыш» забивает 1,00 гола и пропускает 1,80, что указывает на проблемы в защите. В предыдущем раунде Кубка России омичи прошли «Сатурн» по пенальти (1:1, 4:2), а в чемпионате уступили «Зениту-2» (1:6) и «Динамо-2 Москва» (0:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную выездную серию, но их умение забивать «Динамо Барнаул» даeт надежду на гол.

Итоговый вывод: несмотря на традиционно успешную игру «Иртыша» против «Динамо Барнаул», текущая форма хозяев и их победная серия дают им явное преимущество. Гости не могут выиграть на выезде в Кубке уже девять матчей, что делает победу «Динамо Барнаул» наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что хозяева одержат победу с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Иртыш» имеет небольшое историческое преимущество: 19 побед против 18 у «Динамо Барнаул», ещe 14 встреч завершились вничью. Однако «Иртыш» забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника, что говорит о стабильности атаки. Текущая форма «Динамо Барнаул» – шесть побед подряд, тогда как «Иртыш» не может выиграть в гостевых кубковых матчах уже девять игр. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в следующий раунд, несмотря на традиционно успешную игру гостей в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 14 (33%)
Ничьих - 12 (29%)
Побед - 16 (38%)
54
Забитых мячей
62
1.29
В среднем за матч
1.48
5:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 14 тур
Динамо Брл
4 : 2
09.10.2016
Иртыш
Самая крупная ничья
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Динамо Брл
2 : 2
20.10.2014
Иртыш
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо Брл
5 : 0
27.08.2026
Иртыш
Россия. Вторая лига. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
2 : 1
09.10.2022
Иртыш
Россия. Вторая лига. Группа 4, 11 тур
Иртыш
2 : 1
02.10.2022
Динамо Брл
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 17 тур
Иртыш
2 : 0
30.10.2021
Динамо Брл
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
1 : 1
17.10.2021
Иртыш
Россия. Кубок, 1/128 финала
Иртыш
1 : 2
28.07.2021
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 14 тур
Иртыш
3 : 0
06.10.2019
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
28.09.2019
Иртыш
Россия. Кубок, 1/64 финала
Иртыш
3 : 0
09.08.2019
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 2 тур
Иртыш
2 : 0
06.08.2019
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 19 тур
Динамо Брл
0 : 4
05.05.2019
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Иртыш
2 : 1
28.04.2019
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 7 тур
Динамо Брл
1 : 3
06.09.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 6 тур
Иртыш
1 : 0
29.08.2018
Динамо Брл
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Брл
2 : 1
31.07.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Динамо Брл
2 : 1
27.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 13 тур
Иртыш
0 : 1
04.10.2017
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 12 тур
Иртыш
0 : 0
01.10.2017
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 2 тур
Динамо Брл
1 : 0
09.08.2017
Иртыш
Россия. Кубок, 1/64 финала
Иртыш
3 : 2
01.08.2017
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Иртыш
1 : 1
31.05.2017
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 14 тур
Динамо Брл
4 : 2
09.10.2016
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 12 тур
Иртыш
2 : 0
02.10.2016
Динамо Брл
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 2 тур
Динамо Брл
3 : 2
10.08.2016
Иртыш
Россия. Кубок, 1/64 финала
Иртыш
0 : 2
01.08.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Динамо Брл
0 : 0
28.05.2016
Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 15 тур
Динамо Брл
1 : 1
29.09.2015
Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 5 тур
Иртыш
1 : 1
10.08.2015
Динамо Брл
Россия. Кубок, 1/128 финала
Иртыш
1 : 2
26.07.2015
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 21 тур
Динамо Брл
1 : 1
22.04.2015
Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 19 тур
Динамо Брл
2 : 2
20.10.2014
Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 2 тур
Иртыш
1 : 0
22.07.2014
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 33 тур
Динамо Брл
1 : 1
05.06.2013
Иртыш
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 12 тур
Иртыш
0 : 5
10.09.2012
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 11 тур
Динамо Брл
1 : 1
06.09.2012
Иртыш
Россия. Кубок, 1/128 финала
Иртыш
1 : 2
01.08.2012
Динамо Брл
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 42 тур
Иртыш
3 : 1
01.06.2012
Динамо Брл
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 16 тур
Динамо Брл
1 : 1
11.07.2011
Иртыш
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток, 14 тур
Иртыш
2 : 1
30.06.2011
Динамо Брл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток, 28 тур
Иртыш
3 : 1
07.10.2009
Динамо Брл
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток, 16 тур
Динамо Брл
2 : 1
19.07.2009
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Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток, 8 тур
Иртыш
4 : 0
02.06.2009
Динамо Брл
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
32
Даниил Чернобай
ЛЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
7
Иван Житников
ПЗ
49
Дмитрий Бакай
ПЗ
33
Илья Хатунцев
ПЗ
11
Роман Колмаков
ЛП
10
Михаил Осипов
ПП
38
Егор Перевозников
ЦФ
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Иртыш
60
Владислав Полетаев
ВР
99
Павел Макаров
ЛЗ
23
Артем Кулаковский
ЛЗ
55
Константин Шохин
ПЗ
15
Матвей Жустьев
ПЗ
7
Константин Ковальчук
ЛП
8
Арман Маркосян
ЦП
9
Никита Жустьев
ЦП
77
Геворг Галстян
ПП
10
Роман Янушковский
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Константинов
Динамо Брл
14
Кирилл Могель
ЦЗ
20
Савва Коршунов
ЦЗ
77
Александр Егоров
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Иртыш
1
Никита Елистратов
ЦЗ
30
Платон Раздымаха
ЦЗ
26
Денис Грибанов
ЦЗ
20
Илья Коробочкин
ЦЗ
3-2-2-2
16
Бычков
49
Бакай
32
Чернобай
53
Илик
85
Мальфанов
33
Хатунцев
11
Колмаков
10
Осипов
96
Яркин
38
Перевозников
4-4-2
60
Полетаев
15
Жустьев
55
Шохин
99
Макаров
23
Кулаковский
77
Галстян
8
Маркосян
9
Жустьев
7
Ковальчук
7
Разборов
10
Янушковский
96
Яркин
14
Могель
14
Могель
96
Яркин
10
Осипов
73
Решетников
73
Решетников
10
Осипов
32
Чернобай
21
Жигалов
21
Жигалов
32
Чернобай
38
Перевозников
18
Шадура
18
Шадура
38
Перевозников
11
Колмаков
27
Саблин
27
Саблин
11
Колмаков
77
Галстян
30
Раздымаха
30
Раздымаха
77
Галстян
10
Янушковский
26
Грибанов
26
Грибанов
10
Янушковский
Остались в запасе
Динамо Брл
Иртыш
20
Савва Коршунов
ЦЗ
77
Александр Егоров
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
1
Никита Елистратов
ЦЗ
20
Илья Коробочкин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Константинов
Остались в запасе
20
Савва Коршунов
ЦЗ
77
Александр Егоров
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
35
Михаил Кулиш
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никита Елистратов
ЦЗ
20
Илья Коробочкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Сергей Константинов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Барнаул» в основное время. Шестиматчевая победная серия хозяев, их стабильная атака и неудачная выездная кубковая статистика «Иртыша» (девять матчей без побед в гостях в Кубке) делают исход очевидным. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Барнаул» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Динамо Барнаул» и «Иртышем» состоится 27 августа 2026 года в Барнауле и начнется в 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Премьер».

«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: смотреть онлайн.

2.13
Победа «Динамо Барнаул»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Иртыш Динамо Брл
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