Матч 3-го раунда Кубка России между барнаульским «Динамо» и омским «Иртышом» пройдет 27 августа 2026 года в Барнауле. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей победной серии – шесть побед подряд, при этом их атака забивает в среднем 2,40 гола за последние пять матчей. Гости, напротив, испытывают серьeзные трудности на выезде в Кубке России – девять матчей без побед в гостевых встречах этого турнира. Однако в очных противостояниях команды идут практически вровень, а «Иртыш» забивает в пятнадцати последних матчах против «Динамо Барнаул». Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, находящиеся на пике формы, или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника и способны преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Динамо Барнаул» подходит к игре на подъeме и с огромной уверенностью. Команда выиграла шесть последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую эффективность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России барнаульцы прошли «Динамо Владивосток» по пенальти (0:0, 4:3), а в чемпионате разгромили «Акрон-2» (3:1) и «Урал-2» (3:1). Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей. Это даeт «Иртышу» шанс на гол, но домашняя поддержка и победная серия делают «Динамо Барнаул» фаворитом.

«Иртыш» подходит к матчу с преимуществом в очных встречах, но с плохой гостевой кубковой статистикой. Команда не выигрывает в девяти последних выездных матчах Кубка России, что является серьeзным психологическим барьером. Однако в атаке гости стабильно забивают «Динамо Барнаул» – в пятнадцати последних очных встречах они неизменно поражали ворота соперника. В среднем за последние пять игр «Иртыш» забивает 1,00 гола и пропускает 1,80, что указывает на проблемы в защите. В предыдущем раунде Кубка России омичи прошли «Сатурн» по пенальти (1:1, 4:2), а в чемпионате уступили «Зениту-2» (1:6) и «Динамо-2 Москва» (0:1). Гостям будет сложно прервать свою неудачную выездную серию, но их умение забивать «Динамо Барнаул» даeт надежду на гол.

Итоговый вывод: несмотря на традиционно успешную игру «Иртыша» против «Динамо Барнаул», текущая форма хозяев и их победная серия дают им явное преимущество. Гости не могут выиграть на выезде в Кубке уже девять матчей, что делает победу «Динамо Барнаул» наиболее вероятным сценарием. Ожидается, что хозяева одержат победу с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 51 очном матче «Иртыш» имеет небольшое историческое преимущество: 19 побед против 18 у «Динамо Барнаул», ещe 14 встреч завершились вничью. Однако «Иртыш» забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника, что говорит о стабильности атаки. Текущая форма «Динамо Барнаул» – шесть побед подряд, тогда как «Иртыш» не может выиграть в гостевых кубковых матчах уже девять игр. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в следующий раунд, несмотря на традиционно успешную игру гостей в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Барнаул» в основное время. Шестиматчевая победная серия хозяев, их стабильная атака и неудачная выездная кубковая статистика «Иртыша» (девять матчей без побед в гостях в Кубке) делают исход очевидным. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на победу. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Барнаул» с коэффициентом 2,13. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Динамо Барнаул» и «Иртышем» состоится 27 августа 2026 года в Барнауле и начнется в 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Премьер».