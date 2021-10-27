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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Факел - Нижний Новгород
Факел - Нижний Новгород: обзор матча 27 октября 2021
Факел
27.10.2021, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа 4, 3 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
40'
И. Берковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Нижний Новгород
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Мендель
84'
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Максимов
76'
Замена
А. Кулишев
️️️️
В. Черов
76'
72'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Н. Каккоев
62'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
К. Косарев
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
П. Могилевец
Замена
А. Никитин
️️️️
Х. Аппаев
46'
45'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Берковский
Замена
А. Саутин
️️️️
О. Дмитриев
39'
Красная карточка
Д. Ермаков
37'
35'
Желтая карточка
И. Юлдошев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
24
Александр Груничев
ПЗ
58
Максим Шахов
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
3-3-1-1-2
79
Ермаков
2
Черов
91
Суслов
39
Пейчинович
71
Мастерной
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
34
Дмитриев
14
Аппаев
21
Максимов
4-1-2-2-1
88
Синицын
4
Пенчиков
5
Масоэро
24
Гоцук
6
Юлдошев
22
Каккоев
28
Могилевец
73
Шарипов
17
Эннин
17
Берковский
22
Косарев
2
Черов
32
Кулишев
32
Кулишев
2
Черов
14
Аппаев
7
Никитин
7
Никитин
14
Аппаев
34
Дмитриев
1
Саутин
1
Саутин
34
Дмитриев
8
Мендель
6
Шепилов
6
Шепилов
8
Мендель
21
Максимов
7
Разборов
7
Разборов
21
Максимов
28
Могилевец
45
Миладинович
45
Миладинович
28
Могилевец
22
Косарев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Косарев
22
Каккоев
57
Галаджан
57
Галаджан
22
Каккоев
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
24
Александр Груничев
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
58
Максим Шахов
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
24
Александр Груничев
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
58
Максим Шахов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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