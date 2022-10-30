Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Андрей Синицын
Главные новости
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
3
13:36
Сборная Ирака подтвердила, что прилетит в Санкт-Петербург на матч с Россией
13:25
Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»
3
12:42
Мбаппе получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ»
2
12:34
В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»
6
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
13:55
Петржела: «У «Зенита» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках»
13:46
Мостовой назвал главную проблему судейства в России
13:16
Реклама
«МЮ» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы. Выбирай победителя и получи 17 000 рублей
13:00
Писарский ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ
12:55
Месси не забил в плей-офф ЛЧ в 4 сезонах из 18
12:50
Червиченко рассказал, почему не оформил Fan ID
12:25
Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
1
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
1
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
1
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
1
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
6
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
4
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
6
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
11
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
8
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
3
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
1
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Андрей Синицын - новости
#88 | Вратарь
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Фамилия
Синицын
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
23 июня 1988 (34 года)
Рост
196
Вес
85
Стоимость:
€ 400
тыс
Статистика
Новости
Статьи
30 октября 2022
19:44
Синицын дал финансовый совет коллегам-футболистам
10:41
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын назвал сильнейшее амплуа в российском футболе
17 декабря 2021
13:51
«Нижний Новгород» объявил об уходе четырех игроков
30 октября 2021
18:39
Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей
1
26 августа 2021
07:52
Фото
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын подписал контракт с «Нижним Новгородом»
2
10 августа 2021
00:16
«Матч ТВ»: экс-вратарь «Краснодара» Синицын находится на просмотре в «Нижнем Новгороде»
2
7 марта 2021
17:43
Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»
5
16:37
Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»
8
26 февраля 2021
16:44
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Акрон»
1
15 января 2021
10:51
«Матч ТВ»: бывший вратарь «Краснодара» Синицын перейдет в «Ростов»
5
14 января 2021
22:51
Фото
Синицын после ухода из «Краснодара» тренируется с «Ростовом»
1
11:49
Видео
«Краснодар» расторг контракт с вратарeм Синицыным. Он провел в клубе 8,5 лет
9
5 ноября 2020
09:34
Сафонов вышел на второе место по матчам за «Краснодар» среди вратарей
4
20 января 2020
16:33
Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»
1
30 июня 2019
10:52
Синицын, Намли, Ари – в составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
5
31 октября 2018
09:30
Синицын: «Задача «Краснодара» – пройти как можно дальше в Кубке России»
10
30 октября 2018
07:55
Синицын: «Краснодар» может набирать очки и без Мамаева»
6
26 октября 2018
07:06
Синицын пропустил 100-й гол в 100-м матче за «Краснодар»
8
22 октября 2018
01:04
Синицын: «Мамаев – лидер «Краснодара»
3
1 мая 2018
06:04
«Краснодар» одержал 60-ю победу в чемпионатах России на своем поле, обыграв «Локомотив»
1
30 апреля 2018
22:29
Синицын: «У «Краснодара» была цель победить «Локомотив», а не помешать им взять золото»
23 апреля 2018
11:30
Синицын: «Шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов не изменились»
1
9 февраля 2018
10:54
Синицын сравнил «Црвену Звезду» с «Оренбургом»
3
01:07
Синицын: «Я не уверен, что Галицкий вообще спит когда-нибудь»
4
19 ноября 2017
07:54
Синицын: «Надеюсь, в матче с нами спартаковцы получили несерьезные травмы. Им же в ЛЧ играть»
14
6 октября 2017
01:40
Болельщики «Краснодара» признали Синицына лучшим игроком сентября
4 сентября 2017
08:14
Гранквист стал лучшим футболистом «Краснодара» в августе
3
31 августа 2017
10:32
Синицын продолжает считать Акинфеева «номером один» в сборной России
08:34
Синицын: «Настроение после вылета из еврокубков было подавленным»
1
06:31
Синицын: «Ромащенко кричит на тренировке? Нормально. Громко – значит, доходчиво»
Предыдущая
1
2
3
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение