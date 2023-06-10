Экс-вратарь «Краснодара»: «Думаю, я завершил карьеру»

Андрей Синицын объявил о вероятном уходе из профессионального футбола.

«Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идeт ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие-то надежды.

Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого-то заинтересовать будет тяжело», – сказал Синицын.