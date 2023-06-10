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    Экс-вратарь «Краснодара»: «Думаю, я завершил карьеру»

    Андрей Синицын объявил о вероятном уходе из профессионального футбола.

    «Я думаю, что завершил игровую карьеру. Везде идeт ставка на молодых, у меня нет практики продолжительное время. Это близко к завершению, не стоит питать какие-то надежды.

    Рассмотрю ли варианты, если поступят? Всегда есть момент рассмотрения, почему нет? Нужно быть объективным и понимать, что сейчас кого-то заинтересовать будет тяжело», – сказал Синицын.

    • Вратарю через 2 недели исполнится 35 лет.
    • Его последний клуб – махачкалинское «Динамо».
    • Большую часть карьеры Синицын провел в «Краснодаре» (2012-2020).

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      Красногвардейчик 48 минут назад

      Ну Мотя не эталон надёжности конечно в Краснодаре.......но распиаренный, так что правильно решил

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