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    Синицын: «Я не уверен, что Галицкий вообще спит когда-нибудь»

    Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поговорил о фигуре владельца клуба Сергея Галицкого. Футболист отмечает энергетику функционера.

    «Изменился ли Галицкий за время, пока «Краснодар» становился грандом РФПЛ? Я просто не понимаю, сколько человек спит. И спит ли он вообще. В этом плане он не меняется. Такая же энергетика, такой же бешеный ритм жизни.

    У него огромная компания, множество людей в подчинении. И после работы он приезжает и к нам, и в академию, плюс поездки за границу. Я не представляю, как это возможно», – говорит вратарь.

    В текущем сезоне РФПЛ южане идут на четвертом месте таблицы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2018 01:07
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 19:36

      Просто человек чувствует за собой ответственность.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > zigbert 9 февраля 2018, 20:01

      Жаль, не много людей, у кого ответственность прежде всего!
      За людей, за дело и за репутацию!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:44

      может просто двойника себе завел, чтобы везде успевать :)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 февраля 2018, 07:17

      Судя по скорости падения стоимости акций действительно не спит.

      1
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