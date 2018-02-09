Синицын: «Я не уверен, что Галицкий вообще спит когда-нибудь»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поговорил о фигуре владельца клуба Сергея Галицкого. Футболист отмечает энергетику функционера.

«Изменился ли Галицкий за время, пока «Краснодар» становился грандом РФПЛ? Я просто не понимаю, сколько человек спит. И спит ли он вообще. В этом плане он не меняется. Такая же энергетика, такой же бешеный ритм жизни.

У него огромная компания, множество людей в подчинении. И после работы он приезжает и к нам, и в академию, плюс поездки за границу. Я не представляю, как это возможно», – говорит вратарь.

В текущем сезоне РФПЛ южане идут на четвертом месте таблицы.