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    Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».

    «Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на «Нижнем Новгороде» в 19:00 по Москве.

    «Локомотив» отправится на матч с «Нижним Новгородом» в день игры, ночь перед встречей футболисты проведут дома

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2331

      Красногорск_Фан 7 минут назад

      Смотрю на состав Локо и думаю - кто все эти люди. + много травмированных и перебравших. Тревожно

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