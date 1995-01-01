Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей

Смотрю на состав Локо и думаю - кто все эти люди. + много травмированных и перебравших. Тревожно
Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Локомотивом».
«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на «Нижнем Новгороде» в 19:00 по Москве.
«Локомотив» отправится на матч с «Нижним Новгородом» в день игры, ночь перед встречей футболисты проведут дома