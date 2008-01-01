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    «Локомотив» отправится на матч с «Нижним Новгородом» в день игры, ночь перед встречей футболисты проведут дома

    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль вводит в команде европейский подход в организации логистики. На встречу 13-го тура против «Нижнего Новгорода» команда отправится в день игры, завтра, 30 октября.

    Футболистов в ночь перед матчем не будут собирать на базе или в отеле, они будут ночевать дома.

    • Перед последним домашним матчем против «Сочи» «Локомотив» также собрался в день игры и победил.
    • Матч в Нижнем Новгороде начнется в 19:00 по Москве.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +391

      gunstilzit 1 час назад

      Прям с колёс на поле?
      Очкую что то.

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