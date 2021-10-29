«Локомотив» отправится на матч с «Нижним Новгородом» в день игры, ночь перед встречей футболисты проведут дома

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль вводит в команде европейский подход в организации логистики. На встречу 13-го тура против «Нижнего Новгорода» команда отправится в день игры, завтра, 30 октября.

Футболистов в ночь перед матчем не будут собирать на базе или в отеле, они будут ночевать дома.