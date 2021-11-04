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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Максим Ковалёв, Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Арам Петросян
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Сергей Французов
Материалы

Пари НН - Локомотив

30.10.2021, Суббота, 19:00 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Пари НН - Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 30 октября 2021, 20:46

    При Лысом отбивались, под мячи вдвоём ложились, при супернемце мячом владеют, а толку нету...

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 30 октября 2021, 18:56

    Николич? Он же отступные забрал и свалил! Но я посмотрю до сих пор тренирует)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 октября 2021, 09:25

    Саша, команду надо поднимать выше в турнирной таблице, выигрыш позволит это сделать.

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