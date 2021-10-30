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Нижний Новгород - Локомотив
Нижний Новгород - Локомотив: обзор матча 30 октября 2021
Нижний Новгород
30.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
31'
И. Берковский
37'
Р. Жемалетдинов
90+4'
И. Миладинович (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Локомотив
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Миладинович
Желтая карточка
Т. Сулейманов
90'
+3
Желтая карточка
А. Синицын
90'
+2
Замена
И. Миладинович
️️️️
А. Шарипов
87'
Травма
А. Шарипов
86'
85'
Желтая карточка
М. Рыбус
Желтая карточка
Н. Калинский
80'
Замена
Б. Балай
️️️️
Р. Эннин
79'
77'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
И. Берковский
71'
65'
Замена
М. Петров
️️️️
Ф. Анджорин
59'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
51'
Желтая карточка
Ф. Анджорин
46'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Рыбчинский
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
М. Рыбус
ГОЛ! 1:0!
И. Берковский
Пас отдал
Р. Эннин
31'
21'
Желтая карточка
К. Марадишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПАЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Фаустино Анджорин
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Синицын
6
Юлдошев
5
Масоэро
5
Кечкеш
22
Каккоев
4
Пенчиков
78
Калинский
73
Шарипов
31
Ткачук
17
Берковский
17
Эннин
3-2-1-3-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
4
Едвай
31
Рыбус
6
Баринов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
20
Рыбчинский
9
Керк
10
Жемалетдинов
18
Анджорин
73
Шарипов
45
Миладинович
45
Миладинович
73
Шарипов
17
Берковский
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Берковский
17
Эннин
9
Балай
9
Балай
17
Эннин
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
18
Анджорин
73
Петров
73
Петров
18
Анджорин
20
Рыбчинский
99
Лисакович
99
Лисакович
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Нижний Новгород
Локомотив
31
Артур Анисимов
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Нижний Новгород - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Максим Ковалёв
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Арам Петросян
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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