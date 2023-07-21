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    Синицын выделил сильнейшее амплуа в российском футболе

    Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что его позиция – самая конкурентная в российском футболе.

    «Вратарская позиция – самая сильная в российском футболе. Средний уровень в РПЛ довольно высокий, в каждой команде есть конкуренция. Всегда были звездные полевые игроки, но средний уровень вратарей – очень высокий.

    Игорь Акинфеев столько лет показывает класс, для меня он – номер один. Миша Кержаков – стабильный вратарь, долгое время ему не доверяли, постоянно искали кого-то лучше, но в итоге играет он. Еще есть Илья Лантратов, Сергей Песьяков, Матвей Сафонов, Станислав Агкацев», – сказал Синицын.

    • 35-летний Синицын завершил карьеру в прошлом году.
    • Последним его клубом стало махачкалинское «Динамо».
    • С «Краснодаром» Синицын трижды брал бронзу РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +607

      НикКин 41 минуту назад

      Была в свое время а сейчас у нас нет вратарей

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