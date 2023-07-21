Синицын выделил сильнейшее амплуа в российском футболе

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что его позиция – самая конкурентная в российском футболе.

«Вратарская позиция – самая сильная в российском футболе. Средний уровень в РПЛ довольно высокий, в каждой команде есть конкуренция. Всегда были звездные полевые игроки, но средний уровень вратарей – очень высокий.

Игорь Акинфеев столько лет показывает класс, для меня он – номер один. Миша Кержаков – стабильный вратарь, долгое время ему не доверяли, постоянно искали кого-то лучше, но в итоге играет он. Еще есть Илья Лантратов, Сергей Песьяков, Матвей Сафонов, Станислав Агкацев», – сказал Синицын.